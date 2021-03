per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:1 unentschieden bei Eintracht Frankfurt gespielt und bleibt damit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Das erhoffte Spektakel der beiden offensivstarken Teams blieb in der ersten Hälfte des Spiels aus, Torchancen waren Mangelware. Stuttgart machte geschickt die Räume eng und ließ kaum Kombinationen der Hessen zu. Nach vorne ging aber auch bei den Schwaben wenig, vielmehr war Kampf Trumpf. Frankfurts Abwehrspieler Evan Ndicka und Martin Hinteregger sahen für rustikale Fouls jeweils die Gelbe Karte.

Der wechselwillige Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic sah auf der Tribüne eine Eintracht, die trotz optischer Überlegenheit gegen das hohe Pressing und die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste keine Lösung fand. Erst kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs prüfte Andre Silva (43./45.) VfB-Keeper Gregor Kobel in einer leichten Drangphase der Hessen gleich zwei Mal. Insgesamt fehlte der Hütter-Elf allerdings die Leichtigkeit der vergangenen Wochen im Angriffsspiel. Auch das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo agierte nach vorne zu wenig zielstrebig.

Kalajdzic schießt VfB in Führung

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig. Während Stuttgarts Abwehrmann Konstantinos Mavropanos (53.) nach einer Ecke freistehend per Kopf die bis dahin beste Gelegenheit liegen ließ, wurde der Treffer von Filip Kostic (55.) auf der Gegenseite nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Immerhin war es ein Weckruf für die Eintracht, die fortan mehr in der Offensive investierte, die Angriffe endeten aber oftmals in der gut sortierten Hintermannschaft der Stuttgarter.

Silva und Jovic kamen innerhalb kurzer Zeit zum Abschluss, zielten aber nicht genau genug. Das tat dafür VfB-Torjäger Sasa Kalajdzic, der mit Unterstützung von Frankfurts Martin Hinteregger traf (67.). Für den Österreicher war es das siebte Tor in sechs Spielen in Folge. Nach dem Spiel freute er sich über den Treffer: "Wenn es läuft, hast du auch dieses bisschen Quäntchen Glück. Das nehme ich gerne mit."

Kostic gleicht VfB-Führung schnell aus

Die Freude über die Führung währte im Spiel aber nur kurz, denn wieder nahm Filip Kostic von der linken Seite Maß und zimmerte den Ball ins lange Eck (69.). Kurz darauf rettete VfB-Mittelfeldspieler Borna Sosa per Kopf bei einem Direktschuss von Jovic - Kobel hätte in dieser Szene wohl keine Chance gehabt. In der Schlussphase erhöhte Frankfurt noch einmal den Druck, doch der Siegtreffer gelang nicht mehr. Die Eintracht bleibt mit 43 Punkten weiter Tabellenvierter, die Schwaben sind mit 33 Zählern Zehnter.