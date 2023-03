VfB gegen FCB: Nie war der Unterschied größer

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den FC Bayern München. Auf dem Papier ist der "Südgipfel" ein Spitzenspiel. In der Realität hat ein potentieller Absteiger den Abonnement-Meister zu Gast.

FCB beim VfB vor Rekord

Der VfB Stuttgart hat alle seine bisherigen vier Saisonsiege im eigenen Stadion gefeiert. Ob da am kommenden Samstag Nummer fünf hinzu kommt, ist, statistisch betrachtet, eher unwahrscheinlich. Die Bayern haben in Stuttgart bislang 98 Auswärtstore erzielt, mehr als bei jedem anderen Verein in der Bundesliga. Sollte dem Rekordmeister das 100. Auswärtstor beim VfB gelingen, wäre das ein Novum: Bisher bringt es keine Bundesliga-Mannschaft auswärts bei einem anderen Verein auf eine dreistellige Anzahl an Toren.

14.11.1987: Am 16. Spieltag der Saison 1987/88 gewann der VfB Stuttgart vor rund 70.000 Zuschauern im Neckarstadion mit 3:0 gegen den FC Bayern. Unvergessen: Jürgen Klinsmanns Tor per Fallrückzieher. Der Treffer wurde später zum Tor des Jahrzehnts gewählt. "Das Tor war Weltklasse, von der Entstehung bis zur Exekution“, sagte der damalige DFB-Teamchef Franz Beckenbauer. IMAGO imago images / WEREK Bild in Detailansicht öffnen 09.11.1989: An diesem geschichtsträchtigen Tag spielte der VfB im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München. Vor rund 68.000 Fans im Neckarstadion schossen Fritz Walter (zwei Tore) und Jürgen Hartmann die Schwaben zu einem 3:0-Sieg, dem ersten und bis heute einzigen DFB-Pokal-Erfolg des VfB gegen die Bayern. Und doch war dieses Erfolgserlebnis an diesem Abend zweitrangig. 500 Kilometer entfernt in Berlin fiel die Mauer. Der 09. November 1989 ging in die Geschichtsbücher ein. IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 28.10.1995: Am 11. Spieltag der Saison 1995/96 lieferten sich der VfB und der FCB einen heftigen Schlagabtausch. Nachdem Thomas Strunz, Alexander Zickler und Mehmet Scholl die Münchner mit 3:0 in Führung gebracht hatten, gelangen den Stuttgartern drei Tore in gerade einmal sieben Minuten. Neben Axel Kruse traf Giovane Elber doppelt. Etwas zählbares konnten die Schwaben von Trainer Rolf Fringer aber trotzdem nicht aus München entführen: Zickler und Scholl erhöhten auf den 5:3-Endstand. IMAGO imago images/Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 21.04.2007: Der VfB Stuttgart empfing an diesem 30. Spieltag als Tabellendritter den viertplatzierten FCB. Das Gottlieb-Daimler-Stadion: ausverkauft. Die Jungen Wilden spielten sehenswerten Offensivfußball. Und es war einmal mehr Stürmerstar Cacau, der den Unterschied machte. In der 23. Minute köpfte er die 1:0-Führung für die Schwaben, zwei Minuten später erhöhte er per Rechtsschuss auf 2:0 - zugleich der Endstand. Vier Wochen später holte sich der VfB sensationell den fünften Meistertitel. IMAGO imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen 01.06.2013: Das letzte DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern im Mai 1986 gewannen die Münchner deutlich mit 5:2. Auch die Neuauflage dieses Endspiels im Juni 2013 entschieden die Bayern für sich – wenn auch etwas knapper. Nachdem der VfB mit 0:3 (Doppelpack vom Ex-Stuttgarter Mario Gomez) in Rückstand geraten war, gelang den Jungs von Trainer Bruno Labbadia durch zwei Treffer von Martin Harnik der Anschluss. Für mehr reichte es trotz guter Chancen aber nicht. IMAGO imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen 12.05.2018: Für die Münchner war an diesem 34. Spieltag der Saison 2017/18 eigentlich alles angerichtet: Schon vor Wochen hatte der FCB die sechste Meisterschaft in Folge klargemacht. Gegen den VfB galt es nun zu siegen, um anschließend den 28. Titel feiern zu können. Das Spiel verlief jedoch anders als geplant: Die Gäste aus Stuttgart fertigten die Bayern dank der Tore von Daniel Ginczek, Anastasios Donis und Chadrac Akolo mit 4:1 ab. Der VfB krönte mit dem Sieg eine starke Rückrunde unter Trainer Tayfun Korkut. IMAGO imago/ActionPictures Bild in Detailansicht öffnen

VfB gegen FCB im eigenen Stadion historisch schlecht

67 Heimspiel-Niederlagen kassierte der VfB Stuttgart gegen Bayern München. Historisch gab es bei keinem anderen Bundesliga-Duell so viele Siege einer Mannschaft! Gerade in der Stuttgarter Arena fühlten sich die Münchner in den letzten Jahren richtig wohl, gewannen die letzten 10 Bundesliga-Partien bzw. inklusive zweier Pokalspiele sogar die letzten 12 Pflichtspiele beim VfB allesamt. In der letzten Bundesliga-Saison gab es ein 5:0 beim VfB. Der gebürtige Stuttgarter und ehemalige VfB-Jugendspieler Serge Gnabry war da an allen 5 Toren beteiligt.

Keine Hoffnung unter Bruno Labbadia

Magere fünf Pünktchen nach sieben Spielen unter Trainer Bruno Labbadia holte der VfB. Labbadia, der von 1991 bis 1994 beim FC Bayern stürmte (28 Tore in 82 Bundesliga-Partien), hat als Trainer 15 von 16 Bundesliga-Spielen gegen die Bayern verloren. Zuletzt gab es für ihn sogar 13 Niederlagen in Folge gegen die Münchner, das ist ein historischer Bundesliga-Negativrekord für Trainer. Sein einziger Erfolg gegen die Bayern war ein 1:0-Sieg mit dem HSV am 26. September 2009.

Mario Gomez schoss die Bayern ab

Stuttgart wartet gegen die Bayern seit über 15 Jahren auf einen Heimsieg – der letzte datiert vom 10. November 2007. Beim 3:1 schnürte der damals 22-jährige Mario Gomez einen Doppelpack gegen Bayern-Keeper Oliver Kahn. Das scheint Eindruck hinterlassen zu haben, 2009 wechselte Gomez dann zu den Münchnern. Was waren das noch für Zeiten! Klar die Bayern waren am Ende wieder ganz oben. Aber als Meister der Vor-Saison belegte der VfB Stuttgart am Ende der Saison den sechsten Platz. Damals war man wenigstens noch so ein bisschen auf Tuchfühlung.