Ein Schuss ins Glück: Als Balakov den VfB Stuttgart rettete

Vor 21 Jahren schoss Krassimir Balakov den VfB Stuttgart zum Klassenerhalt. Zusammen mit Torwart Timo Hildebrand blickt er zurück auf sein wichtigstes Tor für die Stuttgarter.

Mit einer freundschaftlichen Umarmung und einem lauten "Bala, Junge!" begrüßt Timo Hildebrand Krassimir Balakov. Die beiden treffen sich in Hildebrands veganem Restaurant in Stuttgart. Es wird deutlich, dass sich die ehemaligen Spieler des VfB Stuttgart auch heute noch sehr gut verstehen. Zwischen 2000 und 2003 standen beide für den VfB auf dem Feld, ehe Balakov seine Karriere beendete. Das einprägsamste Erlebnis in dieser Zeit war ohne Zweifel der Klassenerhalt 2001. "Das war ein fantastisches Gefühl", erinnert sich Balakov.

Eine turbulente Saison und ein neuer Trainer

Die Erinnerungen an den 12. Mai 2001 sind noch präsent. Es war der vorletzte Spieltag der Bundesliga-Saison. Eine Saison, die für den VfB verkorkst war. Die Stuttgarter kämpften durchgehend um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Ralf Rangnick betreute die Mannschaft bis Februar, bevor er nach dem Aus im UEFA-Cup gegen Celta Vigo zurücktrat.

Sein Nachfolger wusste, wie man die Klasse hält: Felix Magath bewahrte in den Jahren zuvor Werder Bremen und Eintracht Frankfurt vor dem Abstieg. Der "Feuerwehrmann" legte eine andere Haltung an den Tag. Das merkte auch Timo Hildebrand, der damals seine erste Saison bei den Profis verbrachte: "Es gab mehr Disziplin und mehr Respekt im Training", sagt er. Diese Disziplin zahlte sich aus: Unter Magath gewannen die Stuttgarter an Stabilität und verloren nur zwei Spiele. Dadurch konnte der VfB am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt machen.

Balakov und sein Schuss ins Glück

Der Gegner an diesem Tag war aber nicht irgendwer: Schalke 04, der Tabellenführer, reiste an den Neckar und wollte einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Der defensive Magath-Fußball machte diesem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung. Die Partie war zäh, es gab nur wenige Torchancen. Einer der wenigen Höhepunkte war eine Glanzparade von Hildebrand in der ersten Halbzeit.

Über 90 Minuten plätscherte die Partie vor sich hin. Dann schlug die große Stunde von Krassimir Balakov: In der Nachspielzeit fiel der Ball vor seine Füße. 18 Meter vom Tor entfernt, ein strammer Schuss ins rechte Eck und die Arena tobte. Das wichtigste Tor von Balakov im VfB-Trikot. Das auf jeden Fall, aber: "Für mich wäre es ein besseres Tor gewesen, wenn ich damit Meister geworden wäre", stellt Balakov fest.

Krassimir Balakov sichert dem VfB Stuttgart mit seinem Treffer gegen Schalke den Klassenerhalt. imago images IMAGO / Pressefoto Baumann

Felix Magath und sein falsches Versprechen als Feuerwehrmann

Während sich Balakov und Hildebrand die Zusammenfassung anschauen, werden die Augen bei einer Szene besonders groß. Es ist die Szene, in der Felix Magath nach dem Spiel sagte: "Ich werde in Zukunft keinen Retter mehr spielen". "Er lügt", ruft Balakov durch den Raum - mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Für Balakov war Magath der Weg zurück zur alten Stärke. Unter Rangnicks Spielsystem konnte der Bulgare seine Stärken nicht ausleben. Außerdem teilen Balakov und Magath eine ähnliche Meinung über Disziplin und Fitness. "Wenn du mehr machst, wirst du auch mehr erreichen. Das habe ich bei ihm gesehen", erklärt Balakov. Auch Hildebrand erkennt den Einfluss von Magath: "Der Feuerwehrmann hat uns da raus geholt und wir sind ihm gefolgt."

Unter Felix Magath (li.) kehrte Balakov (re.) zu alter Stärke zurück. imago images IMAGO / Pressefoto Baumann

Seinen Vorsatz, nie wieder den Retter zu spielen, konnte Magath nicht einhalten. In dieser Saison will er mit Hertha BSC die Klasse halten. Balakov ist der festen Überzeugung, dass ihm das gelingt: "Ich kenne ihn sehr gut. Er wird alles dafür tun, um in der Bundesliga zu bleiben". Auch der VfB bleibt nach Balakovs Meinung erstklassig. Am 24. April kann nur eine der Mannschaften wichtige Punkte sammeln - Hertha BSC und der VfB treffen im direkten Duell aufeinander. Der Abstiegskampf wird sich in dieser Partie noch nicht entscheiden. Das passiert erst später - vielleicht auch am vorletzten Spieltag wie vor 21 Jahren.