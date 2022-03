Markus Babbel war Spieler und Trainer beim VfB Stuttgart. Er lobt die Entwicklung bei den Schwaben, warnt aber auch davor, im Abstiegskampf nachzulassen.

Der VfB Stuttgart habe wieder eine Philosophie, man setze auf junge Spieler und halte am Trainer auch in schweren Zeiten fest, weil man von ihm überzeugt sei. Dies imponiert Markus Babbel, der am Sonntag Abend Studiogast bei SWR Sport war. Babbel, der die Logos des VfB Stuttgart, des FC Liverpool und des FC Bayern München auf seinen Arm tätowiert hat, ist froh über die Entwicklung bei seinem schwäbischen Ex-Clubs.

"Der VfB hat das Momentum im Abstiegskampf auf seiner Seite, jetzt muss er aber auch dran bleiben"

Markus Babbel 2007 mit VfB Deutscher Meister

Markus Babbel ist mit dem VfB Stuttgart nach wie vor eng verbunden. 2004 kam er als Spieler vom FC Liverpool zum VfB Stuttgart, mit dem er 2007 Meister wurde. Danach wurde er Co-Trainer und 2008 für ein Jahr Cheftrainer der Schwaben. Jahre später ging es mit dem VfB Stuttgart abwärts: Zwei Abstiege innerhalb kürzester Zeit, und jetzt kämpft der VfB wieder gegen die Zweitklassigkeit. Aber Babbel ist optimistisch. Er glaubt, dass der VfB nach dem Heimsieg gegen Gladbach (3:2) und dem Unentschieden bei Union Berlin (1:1) das Momentum auf seiner Seite hat.

"Der VfB Stuttgart ist leider ein Verein geworden, der an der Grenze zur Zweiten Liga ist. Aber darauf haben sich die Fans eingestellt."

Babbel: "Es wird nicht mehr so früh gepfiffen"

Markus Babbel ist aber überzeugt, dass der VfB Stuttgart die Klasse halten kann. Er warnt nur davor, jetzt nachzulassen. Im Gegensatz zu früher sei das Publikum bereit, den VfB zu unterstützen, auch wenn es in die Zweite Liga gehen sollte. "Es wird nicht mehr so früh gepfiffen, wenn es nicht läuft, weil die Fans sehen, dass die Mannschaft will." Man spüre, so Babbel, dass die Fanssogar akzeptieren würden, wenn das Team absteigen würde. Auch wenn das wehtun würde. Genau dieser Rückhalt würde der Mannschaft und dem Trainer Kraft geben, die Klasse zu halten.