Corona-Politik: 60.000 beim VfB - eine Ausnahme, die keine mehr ist

Eigentlich hätte der VfB Stuttgart nur durch eine Sondergenehmigung des Landes im morgigen Bundesliga-Spiel gegen Augsburg vor 60.000 Zuschauern auflaufen dürfen. Durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes fallen nun aber ohnehin Obergrenze und Maskenpflicht weg.

Der Bundestag hat das neue Infektionsschutzgesetz heute Mittag beschlossen. Damit wird es deutschlandweit keine Zuschauer-Obergrenze mehr bei Sportveranstaltungen geben. Zudem entfällt im Fußballstadion die Maskenpflicht. Baden-Württemberg muss daraufhin seine Corona-Verordnung anpassen. Die soll dann am Samstag in Kraft treten.

Eigentlich hätte der VfB Stuttgart am Samstag das Stadion im Spiel gegen Augsburg nur mit einer Sondergenehmigung des Landes Baden-Württemberg auf bis zu 60.000 Zuschauer füllen dürfen - das nun beschlossene Infektionsschutzgesetz macht diese Sondergenehmigung aber hinfällig.

Keine Obergrenze bei Veranstaltungen

Das Bundesinfektionsschutzgesetz sehe ohnehin keine Obergrenze mehr bei Veranstaltungen vor, so ein Sprecher des Sozialministeriums Baden-Württemberg. "Entsprechend wird die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg angepasst. Auch Baden-Württemberg muss Bundesrecht umsetzen. Deshalb deckt sich die Ausnahmegenehmigung insoweit mit den vom Bund vorgesehenen Regelungen." Mehr noch: Das angepasste Gesetz würde den Zuschauern beim Spiel gegen den FC Augsburg also sogar den Zutritt ohne Maske ermöglichen. Damit geht der Bund noch weiter, als das Land mit der Sonderregel gegangen wäre. Auch in sogenannten Hot-Spot-Regionen mit hohen Inzidenzen sehe das Bundesinfektionsschutzgesetzt, laut Sprecher des Gesundheitsministeriums, keine Maßnahmen mehr vor.

Das Land Baden-Württemberg hatte dem VfB Stuttgart schon vor Bekanntwerden des neuen Infektionsschutzgesetztes eine Sondergenehmigung erteilt. "Das Gesundheitsamt und Sozialministerium haben im Vorgriff auf eine zu erwartende Bundesregelungen über eine Sondergenehmigung dem Verein die Möglichkeit gegeben, ohne Obergrenze das Stadion zu füllen", äußert sich das Ministerium gegenüber dem SWR in einer E-Mail. "Die Sondergenehmigung war notwendig, um den Ticketverkauf starten zu können. Im Gegenzug hat der Verein zugesagt, die Zugangskontrollen genau zu nehmen."

Keine Maske mehr im Stadion, in anderen Bereichen allerdings schon

Im Stadion entfällt demnach die Maskenpflicht. In anderen Bereichen, wie Schulen und der Gastronomie, bleibt sie allerdings vorerst bestehen. Diese verlängerten Einschränkungen begründet das Land wie folgt: "Baden-Württemberg möchte mittels der Übergangsregelung zumindest die Maskenpflicht in Innenräumen und die 3G-Zugangsbeschränkungen aufrechterhalten. Mehr geht auch gar nicht." Es solle jetzt außerdem nicht darum gehen, einzelne gesellschaftliche Bereiche gegeneinander auszuspielen, so der Sprecher. "Weil man eine gastronomische Einrichtung (drinnen, nicht dauerhaft belüftet) infektiologisch schlichtweg nicht mit einem Fußballspiel an der frischen Luft vergleichen kann."

Für den VfB Stuttgart spielen diese Überlegungen nun ohnehin keine Rolle mehr. Durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes können Sportveranstaltungen im Freien nun in ganz Deutschland vor vollen Rängen stattfinden. Baden-Württemberg hatte eigentlich angekündigt, die bestehenden Regeln bis zum 2. April verlängern zu wollen. Das ist nun nicht mehr möglich. Das nächste Heimspiel des VfB Stuttgat findet dann ohnehin erst am 8. April (20.30 Uhr) gegen Dortmund statt.