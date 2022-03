VfB Stuttgart: Auf der Suche nach frischem Geld

Beim VfB Stuttgart wird man wohl auf den finanzkräftigsten Sponsor verzichten müssen. Für die Nachfolger von Thomas Hitzlsperger beginnt jetzt die Suche nach neuen Geldgebern.

Die Zeiten werden gerade interessant für Rouven Kasper. Der 39-Jährige arbeitet seit Jahresbeginn beim VfB Stuttgart. Die im Sportmarketing Eingeweihten kennen ihn bereits. Kasper ist beim VfB Stuttgart der neue Mann für externe Finanzen. Die exakte Bezeichnung: Vorstand für Marketing und Vertrieb. Der VfB hat den gebürtigen Schwaben aus Shanghai geholt, wo er zuletzt das China-Geschäft des FC Bayern München verantwortete. Externe Finanzen - das sind die Gelder, die man vor allem durch das Sponsoring erzielt. Also fast alles, was neben den Zuschauereinnahmen und Fernsehgeldern noch in den Etat des VfB eingeht.

Trikothersteller Jako jetzt Anteilseigner

Da gab es zuletzt auch durchaus einen Erfolg zu vermelden. Der Ausrüstungsvertrag mit dem schwäbischen Sportbekleidungshersteller Jako wurde jetzt bis 2029 verlängert. Darüber hinaus überweist das Unternehmen etwa vier Millionen Euro und erhält im Gegenzug etwas mehr als ein Prozent der Anteile der VfB Stuttgart AG. Das ist gerade mal ein Zehntel dessen, was der Hauptinvestor Mercedes-Benz für seine Anteile (11,75 Prozent) gezahlt hat, das waren 41,5 Millionen Euro. Außerdem zahlt die Mercedes-Benz Bank für das Recht, sich auf dem Brustring des VfB-Trikots verewigen zu dürfen. Und das für zuletzt unwidersprochene 10 Millionen Euro jährlich. Nun aber zeichnet sich ab, dass der Bruststring des VfB ab 2023 frei werden könnte.

Denn die Mercedes-Benz Bank vermittelt Beobachtern das Bild, dass man vor dem Absprung steht. Darüber hatte zuerst die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Der Eindruck, dass man bei der Marke mit dem Stern nicht mehr will, verdichtet sich zunehmend. Nicht zuletzt durch die Art und Weise, wie seitens der Stuttgarter Autobauer und deren Finanzinstitut in der Öffentlichkeit gemauert wird.

Gespräche zwischen VfB und Mercedes notwendig

Egal, an wen man sich richtet, die Mercedes-Leute antworten zwar sehr schnell und sehr professionell. Aber auch sehr kurz. Sie haben für die Presse einen Text vorbereitet, der aus ein paar mageren, annähernd nichtssagenden Sätzen besteht. Aus denen aber lässt sich dennoch herauslesen, dass derzeit in der Tat geredet wird zwischen dem VfB und seinem wichtigsten Sponsor. Es wird eben nicht kurz und schmerzlos Einvernehmen über die Fortsetzung eines für den VfB sehr wichtigen Vertrages hergestellt, sondern man befindet sich "aktuell in Gesprächen mit dem VfB", so die Autobauer.

Noch im Mai 2019 hatte man den derzeitigen Vertrag ohne viel Aufhebens auf 2023 verlängert, das war unmittelbar vor den Relegationsspielen gegen Union Berlin. Anschließend stieg der VfB aber zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren ab. Und er verlor damit offensichtlich auch an Marktwert. Ob andere Sponsoren die zehn Millionen Euro der Mercedes-Benz Bank für das Beschriften des Brustringes bezahlen wollen, kann man zumindest bezweifeln. Durch die beiden Abstiege 2015 und 2019 hat sich der Wert des VfB als Imageträger für viele zahlungskräftige Sponsoren vor allem international deutlich nach unten bewegt - in den europäischen Wettbewerben spielt der Verein seit Jahren keine Rolle mehr.

Gesunkener Marktwert des VfB Stuttgart?

Die aktuellen Gespräche wird man allerdings sicher nicht zum Abschluss bringen, bevor nicht ein weiterer Neuzugang in der Geschäftsstelle des VfB zum Zuge kommt: Alexander Wehrle tritt demnächst seinen neuen Job beim VfB Stuttgart an als Nachfolger von Thomas Hitzlsperger. Beim 1. FC Köln hat er sich bereits verabschiedet, derzeit befindet er sich zwischen zwei Arbeitgebern. Ende März soll Wehrle dann sein Büro als Vorstandsvorsitzender in Stuttgart beziehen. Hitzlsperger wird ihn dann so bald wie möglich einarbeiten. Und sicher wird ohne Wehrle keine weitreichende finanzielle Entscheidung getroffen werden. Auch vor Abschluss der laufenden Saison werden keine Weichen gestellt werden - denn erst, wenn man weiß, in welcher Liga der nach wie vor stark abstiegsgefährdete VfB Stuttgart in der kommenden Saison spielt, lassen sich Aussagen darüber treffen, wo der Marktwert des Vereines dann liegt.

Der ist wohl selbst im Falle des Klassenerhaltes nicht mehr unbedingt da, wo er sich noch vor zehn Jahren bewegte, als zur Saison 2012/2013 der Vertrag mit der Mercedes-Benz Bank zum ersten Mal abgeschlossen wurde. Womit sich nun deutlich heraus schält, was die Hauptaufgabe von Wehrle und vor allem von Marketing-Chef Kasper werden wird: Abzuklären, wer für Mercedes-Benz und die angegliederte Bank im Zweifelsfall in die Bresche springen kann. Denn dass der Weltkonzern nicht mit einem nur noch regional für Interesse sorgenden Fußballverein in Deutschland sein Image aufpolieren möchte, ist von einer nüchternen Kosten-Nutzung-Rechnung her nachvollziehbar.

In Wolfsburg und Leverkusen, also im Fall von Volkswagen und Bayer, wird man das zwar weiter so handhaben. Aber in Stuttgart rechnen sie unter dem 2019 ins Amt getretenen Mercedes-Chef Ola Källenius jetzt wieder mit ganz spitzem schwäbischem Griffel. Und Rouven Kasper wird in China auch vom sogenannten chinesischen Fluch gehört haben. Den Chinesen wird ein zynischer Segensspruch zugeordnet, der da lautet: Mögest Du in interessanten Zeiten leben. Die Zeiten, die auf Kasper beim VfB Stuttgart zukommen, versprechen auf jeden Fall, interessant zu werden. Verflucht interessant.