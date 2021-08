per Mail teilen

Nach dem Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde lobte Trainer Pellegrino Matarazzo den Strategen Atakan Karazor als Spieler des Spiels. Doch kann Karazor auch konstant in der Bundesliga liefern?

Atakan Karazor dürfte seinen Platz sicher haben. Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth in die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet, wird der 24-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit in der ersten Elf der Schwaben stehen. Karazor zählt zu den Gewinnern der Vorbereitung unter Trainer Pellegrino Matarazzo.

Karazor als Alternative zu Endo und Mangala

Während der langen Abwesenheit des noch immer verletzten Orel Mangala sowie von Kapitän Wataru Endo (Olympia) hat sich der 1,91 Meter große Stratege zu mehr als einer echten Alternative im Mittelfeldzentrum des VfB entwickelt. "Mit seinem sehr strukturierten Passspiel bestimmt er den Rhythmus unseres Spiels und weiß, was wir zu welchem Moment brauchen", lobte Matarazzo den Taktgeber zuletzt nach dem souveränen 6:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo.

Nach seinem langen Olympia-Einsatz mit Japan (verlor das Spiel um Bronze gegen Mexiko) kehrte der neue Kapitän Endo zwar am Dienstag ins Mannschaftstraining der Stuttgarter zurück. Doch selbst wenn der 28-Jährige schon gegen Aufsteiger Fürth wieder in die Startelf rücken sollte, dürfte Karazor der Mann an seiner Seite sein. Der Belgier Mangala wird nach seinen Oberschenkelproblemen erst für Ende August, Anfang September zurückerwartet. Wie es danach für Karazor weitergeht, wird davon abhängen, wie sehr er seine Chance nutzt..

Karazor letzte Saison kein Stammspieler beim VfB

Ein Vorteil des Defensivspezialisten ist nicht nur seine aktuelle Form, sondern auch seine Variabilität. Karazor kann nicht bloß im Mittelfeldzentrum, sondern auch in der Abwehrzentrale spielen. "Ich will jemand sein, auf den das Team bauen kann. Jemand, dem man vertrauen kann", sagte Karazor vor zwei Jahren kurz nach seinem Wechsel zum VfB im Interview der Portale "Spox" und "Goal".

Seitdem erlebte er wechselhafte Phasen beim VfB, zu den unumstrittenen Stammkräften zählte er in der vergangenen Spielzeit nicht. Auch, weil Endo und Mangala eine starke Bundesliga-Saison spielten. Nun bezeichnete Matarazzo den 24-Jährigen nach der Partie in Berlin dank seiner Übersicht und Ruhe am Ball sogar als Spieler des Spiels. Es liegt nun an Karazor selbst, diese Leistungen über einen längeren Zeitraum zu bestätigen.

Atakan Karazor beim VfB Stuttgart Seit seinem Wechsel zum VfB Stuttgart zur Saison 2019/20 kam Atakan Karazor zu bislang 42 Einsätzen in 2. Bundesliga/Bundesliga und zu 3 Einsätzen im DFB-Pokal. Dabei erzielte er bis jetzt 2 Tore.

"Ata hat nur ein einziges Problem: Er sieht sich selbst zu kritisch", hatte Sportdirektor Sven Mislintat vor einiger Zeit über Karazor gesagt. Der 48-Jährige sollte es wissen. Mislintat hatte Karazor schon 2015 von der U19 des VfL Bochum zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund geholt. Er ist von den Qualitäten des Mittelfeldstrategen überzeugt und dürfte sich durch die starke Vorbereitung bestätigt fühlen. Am Samstag will Karazor es auch in der Bundesliga zeigen.