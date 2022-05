Atakan Karazor belohnt "freche Gosch" mit Trikot-Geschenk

Ein ereignisreicher Tag für Atakan Karazor: Zuerst verlängerte der Verteidiger des VfB Stuttgart seinen Vertrag vorzeitig, danach schenkte er einer VfB-Anhängerin sein Trikot.

"Na, du bisch ja ein bleeder Hund!" - mit diesem Spruch hatte sich Angelika Brendle-Arndt am vergangenen Samstagnachmittag in die Herzen der Stuttgarter geschwäbelt. Nach der Last-Minute-Rettung ihres VfB Stuttgart hatte die 66-Jährige gut gelaunt singend vor einem SWR-Fernsehteam halt gemacht, als ein Mann ihr vor laufender Kamera zuraunte: "Dann steigt ihr halt nächstes Jahr ab." Das ließ Angelika Brendle-Arndt nicht auf sich sitzen und fertigte den Pessimisten in tiefstem Schwäbisch ab. Eine Reaktion, die nicht nur im Netz, sondern auch in der Mannschaft die Runde machte.

VfB-Verteidiger Atakan Karazor freute sich so sehr über die Reaktion der Dame, dass er sie persönlich anrief und zu einem Treffen vor der VfB-Geschäftsstelle einlud - Trikot-Geschenk inklusive. Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen auch dieses Mal wieder mit einem Kamerateam vor Ort zu sein. "Was man mit einer frechen Gosch' net alles erreichen kann", lachte ein Mann während unseres Interviews ihr zu, Brendle-Arndt nahm das natürlich auf und plauderte gleich weiter: "Ein User hat geschrieben: 'Ich kenn die Frau, die kann noch schlimmer!' - ich kann mich halt net verstellen", so Brendle-Arndt lachend. Karazor quittierte das ebenfalls mit viel Gelächter. Frech hätte er sie gar nicht gefunden, sagte er: "Der andere war frech!"

Eine weitere Überraschung hatte der 25-Jährige übrigens direkt noch im Gepäck. Auf die Frage, ob er denn nun beim VfB bleiben werde erzählte er, dass er nur wenige Minuten zuvor seinen laufenden Vertrag bei den Stuttgartern verlängert habe. Karazor bleibt bis 2026 in der Schwaben-Metropole. Ein ereignisreicher Tag also für Atakan Karazor - und für Angelika Brendle-Arndt.