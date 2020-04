Enttäuschte Gesichter beim VfB Stuttgart: Das 1:1 im Zweitliga-Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld reichte den Schwaben, um Platz zwei zu behaupten. Dennoch wäre gegen den Tabellenführer mehr drin gewesen.

Schließlich war der VfB nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit in Hälfte zwei durch Stürmer Mario Gomez die Stuttgarter verdientermaßen in Führung gegangen (53. Minute). Der eingewechselte Cebio Soukou nutzte aber einen Fehler in der Defensive der Gastgeber zum Ausgleich (76.) für Bielefeld aus. In der Schlussphase hatte der VfB noch die Chancen zum Sieg, konnte diese aber nicht nutzen.

Gonzalo Castro: "Ein dummes Gegentor"

Für die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo fühlte sich das Remis anschließend wie eine Niederlage an. "Das ist zu wenig. Nach dem 1:0 verlieren wir die Kontrolle und kassieren ein dummes Tor", bilanzierte Stuttgarts Linksverteidiger Gonzalo Castro. Der 32-Jährige war auch mit der Leistung seiner Mannschaft nicht einverstanden: "Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein langweiliges Spiel."

Auch VfB-Coach Matarazzo haderte mit dem Unentschieden. "Wir kassieren ein Tor nach einem Einwurf. Das ist sehr ärgerlich", sagte der 42-Jährige. Er gab aber auch zu: "Unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung. Wir richten nun den Blick auf das nächste Wochenende, an dem wir wieder drei Punkte holen wollen. Wir wollen das nächste Spiel (beim SV Wehen Wiesbaden, Sonntag, 13:30 Uhr, Anm. d. Redaktion) unbedingt gewinnen."

Matarazzo: "Wollen Platz zwei behalten"

Im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga stellt Matarazzo sich jetzt auf einen Zweikampf mit dem aktuell Dritten HSV um Platz zwei ein. Bielefeld (51 Punkte nach 25 Spielen) scheint für den VfB (45) und die Hanseaten (44) aktuell zu weit weg zu sein. Zudem spielen die Ostwestfalen sehr konstant. "Wir wollen Platz zwei behalten", sagte Matarazzo. Linksverteidiger Castro sah es ähnlich: "So wie Bielefeld die ganze Saison schon spielt, wird es schwer, sie einzuholen."

Klar ist aber auch: In den verbleibenden neun Spielen darf Stuttgart sich nicht mehr allzu viele Ausrutscher erlauben - insbesondere nicht im direkten Duell mit dem HSV am 28. Spieltag.