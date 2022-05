Die Zukunft von Matarazzo und Mislintat beim VfB bleibt offen

Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle bleibt ohne klares Bekenntnis zu Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat über die laufende Saison hinaus.

Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart sitzt locker und entspannt am Pult zu Beginn der Pressekonferenz, scherzt mit einem der Anwesenden Journalisten aus Köln. Er weicht auch nicht aus, wenn das Thema heikler wird, sondern antwortet meist ausführlich auf die Fragen. Auch, wenn es um die Zukunft von Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat geht.

Fokus auf Klassenerhalt

"Unser Fokus ist momentan, die Klasse zu sichern, dann in eine Saisonanalyse zu gehen, diesen Saisonverlauf zu betrachten und in die Zukunft zu schauen", sagte der 47-Jährige. "Das werden wir gemeinschaftlich machen und danach werden wir zu Erkenntnissen kommen - und zwar alle drei." Es sei nicht so, "dass wenn wir absteigen, es weder Rino noch Sven noch Alex Wehrle geben wird", meinte er. Man werde analysieren und dann zusammen "entscheiden, wie man in die neue Saison geht."

Matarazzo und Mislintat haben laufende Verträge

Matarazzo hat beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2024, Mislintat bis 2023. "Beide haben - und das ist doch das Positive - einen Vertrag beim VfB Stuttgart, der nicht zum 30.6. dieses Jahres ausläuft", sagte Wehrle und lobte sie für ihre Arbeit in der vergangenen Runde und verwies auch auf Stuttgarts Verletzungspech in dieser Saison.

"Es ist aber auch völlig normal, und zwar völlig unabhängig davon, ob wir die Klasse halten oder nach der Relegation in die zweite Liga gehen würden, wovon ich Stand heute nicht ausgehe, dass man sich nach einer Saison zusammensetzt und sie analysiert." Ansonsten sieht er sich vor allem mit der "riesen Herausforderung" Stadionumbau für die EM 2024 konfrontiert. Ein 128 Millionen teures Projekt, das in nur eineinhalb Jahren aus der Stuttgarter Arena eines der modernsten Stadien Europas machen soll.