Neuer VfB-Trainer: Warum eigentlich nicht Alexander Blessin? 

Der VfB Stuttgart ist nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo auf Trainersuche. Warum sollte eigentlich nicht Alexander Blessin der Neue werden, fragt sich SWR-Sportreporter Andreas Köstler.

Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo sind die VfB-Verantwortlichen auf der Suche nach einem Neuen. Wie wäre es denn mit Alexander Blessin? Blessin, oder für viele nur Alex, ist Cannstatter, dort vor 49 Jahren geboren, und hat unter anderem für den VfB gekickt und für die Stuttgarter Kickers. Aber das allein macht ihn noch lange nicht zu einem Trainerkandidaten der Mannschaft mit dem roten Brustring. Viel mehr zählen seine Erfahrung und sein Auftreten als Trainer.

Trainer des Jahres in Belgien

Acht Jahre hat Blessin die U17 und U19 bei RB Leipzig trainiert und dann die Chance als Cheftrainer bekommen. Er hat sich gleich eine richtig schwere Aufgabe herausgesucht und übernahm den belgischen Erstligisten KV Ostende. Der war zu diesem Zeitpunkt stark abstiegsbedroht. Aber Alexander Blessin hat es geschafft, innerhalb einer Saison aus einem Team mit einigen jungen Talenten eine Mannschaft zu formen, die sogar um die Europapokal-Plätze mitgespielt hat. Zwar hat es nicht ganz gereicht - Ostende war am Ende der Saison Fünfter - aber Blessin hatte sich einen Namen gemacht. Der Schwabe wurde in Belgien zum Trainer des Jahres 2021 gewählt.

Seine Stärke: Talente weiter entwickeln

Wichtig dabei ist, dass er vielversprechende Talente weiterentwickelt hat. Innenverteidiger Arthur Teate ist unter ihm zum belgischen Nationalspieler geworden und mittlerweile von Bologna für 19 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennais gewechselt. Oder der Schotte Jack Hendry, der mittlerweile in Italien für Cremonese spielt und dessen Marktwert von 800.000 Euro auf fünf Millionen gestiegen ist. Oder Stürmer Fashion Sakala, der zu den Glasgow Rangers gewechselt ist und dort in der letzten Saison zwölf Treffer erzielt hat und jetzt auch Champions League Erfahrung sammelt.

Alexander Blessin hat ein Auge für Talente und eine besondere Ansprache an die Mannschaft. Viele seiner ehemaligen Spieler loben seine Empathie, aber auch seine durchaus fordernde, aber sachliche Arbeit.

Wechsel nach Genua

Das alles hat dazu geführt, dass er im Januar 2022 von der Nordseeküste ans Mittelmeer berufen wurde. Zum italienischen Traditionsverein Genua CFC. Der war Tabellenletzter und Alexander Blessin hatte erneut die Aufgabe Klassenerhalt. Der akribische Arbeiter hat mit seinem Team nur sechs der letzten 16 Spiele verloren, den Abstieg hat er dennoch nicht verhindern können. Jetzt heißt die unmissverständliche Forderung von Alberto Zangrillo, des Präsidenten des ältesten Clubs im italienischen Fußball: Aufstieg.

Blessins Bilanz in dieser Saison: neun Spiele, fünf Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage. Platz sechs in der Liga und drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer - alles im Soll also.

Keinen Kontakt nach Stuttgart

Alexander Blessin kennt sich aus mit Druck im Fußball, hat viel Erfahrung im Abstiegskampf. Er ist einer, der einen guten Draht zu den Spielern hat, dazu bescheinigen ihm viele, ein glänzender Motivator zu sein und Talente weiterentwickeln zu können. Der 49-jährige ist dazu kein Greenhorn und würde mit diesem Profil eigentlich zum VfB passen. Er selbst sagt: „Ich hatte keinen Kontakt.“ Mehr will er dazu nicht sagen und sich auf Genua CFC und den Wiederaufstieg konzentrieren.