Der VfB bei Hertha BSC: Abstiegsduell mit alten Bekannten

Verlieren verboten, ein Sieg ist Pflicht. Der VfB Stuttgart steht in Berlin mächtig unter Druck. Aber es herrscht auch Vorfreude auf das Duell, das kein Endspiel sein soll.

Weil die Tormaschine in den letzten Spielen nicht wie geschmiert lief - der VfB hat nur einen Treffer in den vergangenen drei Spielen erzielt - und der Aufwärtstrend der Stuttgarter ins Stocken geraten ist, muss die Mannschaft jetzt in Berlin gewinnen. Sportdirektor Sven Mislintat will ruhig und besonnen bleiben und Trainer Pellegrino Matarazzo übt sich in Zweckoptimismus. "Wir haben es immer noch in der Hand." Der Druck ist da, so Matarazzo, aber es sei noch kein Endspiel.

Für den VfB spricht, dass er in den jüngsten sechs Bundesligaspielen nicht verloren hat. Gegen ihn, dass er erst ein Auswärtsspiel in dieser Saison gewinnen konnte. Pikant ist, dass Felix Magath auf der Berliner Trainerbank sitzt. Er war bis 2004 dreieinhalb Jahre Trainer beim VfB. Magath sagt über diese Zeit: "Es war für mich die schönste Zeit, nicht nur als Trainer, sondern auch persönlich." Trotzdem will er den VfB schlagen.

VfB gegen Hertha BSC: Es wird ein harter Kampf

Und in Berlin gibt es noch mehr alte Stuttgarter Bekannte. Fredi Bobic, einst Pokalsieger mit dem VfB und später Manager, wuchs unweit der Stuttgarter Arena auf. Er freut sich auf seine alten Weggefährten, die Punkte will er trotzdem in Berlin behalten. "Es ist immer schön meine Stuttgarter Freunde zu sehen, aber sie sind unsere Gegner und wir wollen die Punkte."

Und so erwartet den VfB eine aggressiv und körperlich intensiv spielende Hertha, die auf diese Art und Weise auch beim Auswärtssieg in Augsburg erfolgreich war. Man erkennt die Handschrift von Feuerwehrmann Felix Magath. VfB-Trainer Matarazzo ist diese neue Qualität nicht entgangen. Angst hat er aber keine, nur Respekt.

VfB reist mit Vorfreude nach Berlin

Es wird also ein harter Kampf um den 15. Tabellenplatz. Und auch wenn seine Jungs in den letzten Spielen viele Torchancen haben liegen lassen und der VfB Stuttgart viel mehr Siege und damit Punkte auf dem Konto haben könnte, ist Matarazzo nicht bange. Er spürt eine gewisse Vorfreude, Berlin zu schlagen und den Relegationsplatz wieder verlassen zu können.

Der VfB fährt also vorsichtig optimistisch nach Berlin. Eine Niederlage in der Hauptstadt kann sich das Team auch nicht leisten. Das würde Platz 16 und vier Punkte Rückstand auf Berlin bedeuten. Der direkte Klassenerhalt wäre drei Spieltage vor Ende der Saison in weiter Ferne, zumal die Schwaben am vorletzten Spieltag auch noch beim frisch gekürten Meister, dem FC Bayern antreten müssen.

Restprogramm von VfB Stuttgart und Hertha BSC VfB Stuttgart: 31. Spieltag Hertha BSC (A)

32. Spieltag Wolfsburg (H)

33. Spieltag Bayern (A)

34. Spieltag Köln (H) Hertha BSC: 31. Spieltag VfB Stuttgart (H)

32. Spieltag Bielefeld (A)

33. Spieltag Mainz (H)

34. Spieltag Dortmund (A)