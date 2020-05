Der VfB Stuttgart hat seine Auswärtspartie am 26. Spieltag der 2. Liga beim SV Wehen-Wiesbaden mit 1:2 verloren. Niederlagen tun immer weh - und diese unter Umständen besonders, meint SWR-Sportreporter Thomas Bareiß.

SWR Sport: Was waren die Gründe für die Niederlage?

Thomas Bareiß: Wie so oft in der zurückliegenden Saison war es folgendermaßen: "Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu." Diese alte Fußballer-Weisheit von Jürgen Wegmann trifft es glaube ich ganz gut. Der VfB hat stark begonnen, das Spiel dominiert. Mario Gomez verpasste bereits in der vierten Minute die Führung. Dann der Gegentreffer kurz nach der Pause und plötzlich war es vorbei mit der Herrlichkeit. Der Handelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit, das ist natürlich Pech der allerschwärzesten Sorte. Kann passieren wenn es die eigentlich bessere Mannschaft nicht schafft, das Spiel vorher zu entscheiden.

Warum schafft es der VfB zum wiederholten Male nicht, trotz eines angeblich qualitativ hochwertigen Kaders, bei einem Hinterbänkler klar und deutlich zu gewinnen?

Es ist leider offensichtlich: am Ende fehlt es dem VfB - trotz Platz drei - nach wie vor an Durchschlagskraft und Kreativität einen sich tief in der Abwehr eingegrabenen Gegner zu überwinden. Die Schwaben haben wohlgemerkt zum zweiten Mal gegen Abstiegskandidat Wehen-Wiesbaden in dieser Saison verloren. Nach der Partie gestern hat VfB-Coach Pellegrino Matarazzo davon gesprochen, zusammenwachsen zu müssen nach dieser Niederlage. Ich habe mich dabei gefragt - trotz Corona-Krise - also wenn das nicht schon längst passiert ist, dann fehlt dem VfB immer noch ein gewisser zielgerichteter Teamspirit!? Ich hoffe da mal sehr, dass mich mein Eindruck täuscht.

Dauer 0:44 min Späte Pleite: VfB Stuttgart verpatzt Re-Start Seine unerklärliche Auswärtsschwäche könnte dem VfB Stuttgart im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr noch zum Verhängnis werden. Der ambitionierte Zweitligist verlor am 26. Spieltag beim Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden in letzter Sekunde noch 1:2 (0:0) und hat damit aus den vergangenen neun Auswärtsspielen lediglich einen Erfolg verbucht. "Schreckgespenst" Manuel Schäffler (50. Minute) und Philip Tietz (90.+7) mit einem Handelfmeter nach Videobeweis trafen für die Gastgeber, Nicolas Gonzalez glich zwischenzeitlich aus (83.). In der Tabelle rutschten die Schwaben auf den Relegationsrang drei ab.

Wie stellt sich die Situation des VfB dar?

Der VfB steht nach dem 26. Spieltag auf dem Relegationsplatz drei, punktgleich mit dem Zweiten dem Hamburger SV. Soweit so gut. Da Tabellenführer Bielefeld und der HSV unentschieden gespielt haben, hat es der VfB verpasst, im Aufstiegsrennen Boden gut zu machen. Nach wie vor hängt ein möglicher Abbruch der Saison wie ein Damokles-Schwert über den Vereinen. Sicher ist da derzeit nur, dass die beiden Ersten in der 2. Liga in die Bundesliga aufsteigen werden. Das Thema Relegation bei einem Abbruch wurde von der DFL noch nicht definitiv entschieden. Derzeit ist der VfB auf Platz drei abgerutscht. Bei einem Abbruch könnte das den Verbleib in der 2. Liga bedeuten. Es bleibt also spannend zumal der VfB in der Hinrunde nach der Pleite gegen Wehen-Wiesbaden aus neun Spielen nur noch zehn Punkte holte. Jedes Spiel ist jetzt wie ein Endspiel - das erste hat der VfB Stuttgart schon mal verloren."