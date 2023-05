Bundesliga-Endspurt: Macht es der VfB besser als 2016 und 2019?

per Mail teilen

Dem VfB Stuttgart droht zum dritten Mal die 2. Liga binnen weniger Jahre. Am Sonntag in Mainz und nächste Woche gegen Hoffenheim soll die Rettung gelingen. SWR Sport blickt zurück auf die Tabellenverläufe und Formkurven bei den letzten beiden Abstiegen.

Der Abstieg des VfB Stuttgart 2016

Im Frühjahr 2016 hatte noch wenig bis nichts auf einen bevorstehenden Absturz der Schwaben hingedeutet. Nach dem fulminanten 5:1 gegen die TSG Hoffenheim und einem 3:3 in Ingolstadt, stand der VfB Mitte März unter dem zunächst sehr erfolgreichen Trainer Jürgen Kramny, der nach schwachem Saisonstart am 24. November 2015 Alexander Zorniger abgelöst hatte, sogar noch auf Tabellenplatz 11. Und manch einer im Schwabenland träumte zu diesem Zeitpunkt klammheimlich von der Europa League.

Danach aber setzte ein regelrechter sportlicher "Erdrutsch" ein. Stuttgart blieb in den restlichen acht Bundesligaspielen unter Kramny bis Saisonende sieglos, holte dabei nur noch einen einzigen Punkt (2:2 in Darmstadt).

Trainingslager auf Mallorca zeigt keinen Effekt

Auch ein kurzfristig organisiertes Trainingslager mitten im Abstiegskampf Ende April auf Mallorca zeigte keinen Effekt. Im Gegenteil. Gleich danach am 31. Spieltag setzte es an einem Montagabend (!) eine 2:6-Schmach im "Kellerduell" bei Werder Bremen. Es war eine moralische und sportliche Ohrfeige. Spätestens jetzt gingen die bangen Stuttgarter Blicke ganz nach unten: Der VfB war an der Weser von Platz 15 auf Abstiegsrang 17 abgerutscht.

An den letzten beiden Spieltagen gab es keine Wende mehr für die Richtung 2. Liga taumelnde Mannschaft um Harnik, Großkreutz, Werner, Gentner & Co.: Das 1:3 daheim gegen Mainz (trotz früher Führung von Gentner) und das 1:3 zum Saisonfinale beim VfL Wolfsburg am 14. Mai 2016 waren die bitteren Schlusspunkte einer völlig verkorksten Saison.

Der zweite Abstieg in der Vereinsgeschichte nach 1975 war perfekt, Stuttgart trat den bitteren Gang in die 2. Liga. Die sportliche Führung mit Trainer Jürgen Kramny und Sportdirektor Robin Dutt musste gehen. Auch Präsident Bernd Wahler zog sich nach dem Abstieg zurück. Immerhin: Ein Jahr später, 2017, schafften die Schwaben unter Trainer Hannes Wolf den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Der VfB nach dem Abstieg 2016 IMAGO Imago

Der Abstieg des VfB Stuttgart 2019

Die ganze Saison 2018/19 über dümpelte Stuttgart zwischen Platz 14 und 18. Die Tabellenkurve in der zweiten Saisonhälfte zeigte dann ein überaus kurioses Bild. Es war keine Kurve, sondern eine einzige Gerade: Vom 16. Spieltag im Dezember bis zum 34. Spieltag im Mai belegte Stuttgart über Wochen und Monate ausschließlich den 16. Tabellenplatz. Magere 14 Pünktchen in der Vorrunde, magere 14 Pünktchen in der Rückrunde. Kein einziger Ausschlag nach oben, keiner nach ganz unten. Stuttgart klebte auf dem Relegationsrang fest.

Auch an den letzten beiden Spieltagen änderte sich nichts mehr, weil der VfB bis dahin bereits sieben Zähler hinter dem Fünfzehnten Schalke zurücklag. Der VfB gewann am 33. Spieltag vor 54.000 Fans zwar noch einmal daheim gegen Wolfsburg mit 3:0, holte zum Saisonfinale am 34. Spieltag ein 0:0 auf Schalke. Beide Ergebnisse aber waren nur noch von statistischer Bedeutung.

VfB scheitert in Relegation an Newcomer Union Berlin

Denn am Tabellenbild änderte sich nichts mehr: Hannover und Nürnberg waren 2018/19 direkt abgestiegen. Stuttgart musste auf Rang 16 in die Relegation und erlebte dabei als großer Favorit gegen den Newcomer Union Berlin den erneuten sportlichen Super-Gau. Nach einem 2:2 daheim gegen die "Eisernen" reichte das 0:0 in Köpenick nicht für den Klassenerhalt. Lähmendes Entsetzen bei den Schwaben: Der VfB war zum zweiten Mal binnen drei Jahren abgestiegen. Union Berlin zog überraschend zum ersten Mal in die Bundesliga ein.

Mit Tayfun Korkut (Entlassung nach dem siebten Spieltag), Markus Weinzierl (Ende nach dem 30. Spieltag) und Interimscoach Nico Willig konnten gleich drei Trainer den erneuten Zweitliga-Absturz trotz prominenter Spielernamen wie Gomez, Badstuber, Zieler, Castro, Gentner oder Beck nicht verhindern. Aber auch diesmal zeigten die Stuttgarter famose Comeback-Qualitäten und stiegen ein Jahr später im Mai 2020 unter Pellegrino Matarazzo prompt wieder auf.