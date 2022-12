per Mail teilen

Seit dem Trainerwechsel beim VfB Stuttgart werden die frühen Übungseinheiten und langen Tage unter Bruno Labbadia genau registriert. So gestaltet sich der Trainingsalltag der Schwaben im Vergleich zu anderen Sportarten.

Bruno Labbadia verfolgte in seiner ersten Woche als VfB-Trainer einen strikten Trainingsplan. An drei Tagen gab es den 10-Stunden-Tag: Ein morgendlicher gemeinsamer Lauf um 7:30 Uhr, anschließend Frühstück mit der Mannschaft. Bis 17 Uhr absolvierte der Profi-Kader zwei Einheiten auf dem Platz, zwischendurch gab es gemeinschaftliches Mittagessen. Der Fokus wurde ausschließlich auf das gemeinsame Training gelegt. Die Mahlzeiten im Mannschaftsgefüge sollen die Kommunikation und das Miteinander innerhalb des Teams stärken.

Auch wenn einige Trainer schon ausgefallenere Konzepte verfolgten, für so manche VfB-Profis ist die neue Trainingsgestaltung sicherlich trotzdem eine Umstellung. Im Leistungssport ist dieser Trainingsaufwand im Alltag aber eigentlich nichts Ungewöhnliches.

VfB-Spieler joggen morgens um 7:30 Uhr bei Temperaturen unter 0 Grad. IMAGO Sportfoto Rudel

Turn-Europameisterin Elisabeth Seitz trainiert bis zu 35 Stunden in der Woche

Für Stuttgarts Spitzenturner um Elisabeth Seitz beispielsweise beginnt der Trainingstag zwar erst um 9 Uhr morgens, dafür absolvieren sie bis 12 Uhr das erste Training, von 14 bis 17 Uhr die zweite Turneinheit. So sieht der Plan für fünf Tage die Woche aus. Samstags kommen nochmals vier Stunden Training dazu, am Sonntag ist normalerweise frei.

Insgesamt summieren die Turner in einer regulären Woche ohne Wettkämpfe 30 bis 35 Stunden Training. Die Verpflegung organisieren sie selbstständig, da jeder einen individuellen Ernährungsplan verfolgt.

Elisabetz Seitz an ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren. IMAGO imago Eibner

Schwimmer müssen Trainingsplanung an Beruf und Studium anpassen

Die Leistungsschwimmer des Baden-Württembergischen Landesverbandes müssen die Trainingszeiten ihren beruflichen und schulischen Verpflichtungen unterordnen. Für den Olympia-Vierten in 400m Freistil, Henning Mühlleitner, beginnt der Trainingstag in Heidelberg noch deutlich früher: "Ich stehe morgens recht früh auf, um viertel vor fünf, springe um sechs Uhr ins Wasser und mache meine erste Schwimmeinheit," so Mühlleitner gegenüber SWR Sport.

Häufig folgt darauf direkt eine Krafteinheit bevor er anschließend seinem Teilzeitjob bei einem IT-Dienstleister nachgeht. Am Nachmittag folgen eine weitere Schwimmeinheit und zusätzliche Termine wie Physiotherapie.

Henning Mühlleitner bei der Schwimm-EM 2022 in Rom. IMAGO Eibner

Natürlich lassen sich einzelne Sportarten untereinander nicht direkt vergleichen. Für alle Profi-Sportbereiche gilt jedoch: Ein hoher Trainingsaufwand ist nun mal notwenig, um am Ende den Unterschied machen zu können.