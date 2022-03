Wird VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auch auf der "Alm" zum Sprinterkönig?

per Mail teilen

Eine Szene aus dem Spiel gegen Augsburg wird vielen VfB-Fans im Kopf geblieben sein: der sprintende Trainer Pellegrino Matarazzo. Ob er sich am Samstag gegen Bielefeld auch so freuen kann?

Wer erinnert sich noch an das letzte VfB-Spiel gegen den FC Augsburg? Klar, da lag der VfB zwei Mal zurück, aber er fand, wie in den vergangenen Wochen, eine Antwort und drehte die Partie zum 3:2-Sieg. Fast noch bemerkenswerter als das Ergebnis waren aber die Sprints von Trainer Pellegrino Matarazzo, der damit bei vielen VfB-Fans für Begeisterung sorgte: Der sonst so beherrschte Matarazzo ließ seinen Emotionen freien Lauf. Er stürmte nach dem Siegtreffer von Tiago Tomás im Sprintertempo zu den Spielern vor der Fankurve und jubelte ausgiebig mit seiner Mannschaft.

Pellegrino Matarazzo sprintet nach dem Führungstreffer zu seinen Spielern vor der Fankurve und jubelt mit ihnen. imago images IMAGO/Pressefoto Baumann

Vielleicht ist das gar nicht Pellegrino Matarazzo, sondern Usain Bolt?!

Doch wer dachte, dass der VfB-Trainer nach diesem kräftezehrenden Ausbruch auf der Bank sitzen bleiben würde, hatte sich geirrt. Beim letzten Torversuch, der Chance auf das 4:2 durch Chris Führich, war Matarazzo wieder nicht zu halten. Wieder sprintete er völlig entfesselt die Seitenlinie entlang, war schon halb auf dem Spielfeld und so, wie er sich freigelaufen hatte, hätte er selbst locker den Ball reinschießen können. Da kann man sich wirklich fragen: Ist an Pellegrino Matarazzo ein Sprinter verloren gegangen?

Wer im Sprint-Duell zwischen Pellegrino Matarazzo und Usain Bolt wohl gewinnen würde?! imago images Imago Images

Eins muss man allerdings auch sagen: Pellegrino Matarazzo hatte allen Grund zur Freude, denn erstmals seit Januar verließen die Schwaben die Abstiegsplätze und wie schon beim 3:2 gegen Gladbach Anfang März drehten sie ein Spiel komplett.

Schon beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:2) kann Pellegrino Matarazzo seine Emotionen nicht zurückhalten. imago images IMAGO/Langer

VfB nach Länderspielpause gegen direkten Konkurrenten aus Bielefeld

Nach der Länderspielpause geht es am Samstag für den VfB dann nach Bielefeld zum nächsten direkten Abstiegskonkurrenten. Vielleicht legt VfB-Coach Pellegrino Matarazzo bis dahin ja noch die ein oder andere Sprint-Einheit ein, damit es mit dem Feiern wieder so schön und vor allem wieder so schnell klappt. Auf einen solchen Trainer-Sprint auch auf der Bielefelder "Alm" können die VfB-Fans jedenfalls nur hoffen.