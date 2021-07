Die Bedingungen in Tirol sind optimal, Sonne, 27 Grad und blauer Himmel. Und der Kader des VfB Stuttgart steht auch. Fast. Die Frage lautet: Bleibt Sasa Kalajdzic?

Auf dem Trainingsplatz in St. Johann macht VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo immer wieder die gleiche Ansage: Zielspieler ist Sasa. Gemeint ist Sasa Kalajdzic, der österreichische Zwei-Meter-Mann. Ob er bleibt oder doch von einem europäischen Topclub abgeworben wird, ist völlig offen.

Und so gibt der österreichische Nationalspieler im Training alles, betont, dass er sehr gerne beim VfB spielt und formuliert Ziele, die er mit den Schwaben in der kommenden Saison erreichen will: "Ich glaube schon, dass es das Ziel sein kann, jedes Spiel auf Sieg zu gehen, weil wir den Anspruch haben, weil wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind und weil ich glaube, dass das absolut möglich ist."

In Tirol wird geschwitzt und gelacht - Es herrscht Zuversicht beim VfB

Und dafür wird in Tirol geschwitzt und gekämpft. Neuzugang Chris Führich, der Nicolas Gonzalez ersetzen soll, zeigt, dass er schnell und dribbelstark ist. Kalajdzic ist vom neuen Sturmpartner angetan.

"Der Chris Führich hat sich schon gut eingelebt, und da habe ich auch schon gesehen, dass der was drauf hat. Da mache ich mir keine Sorgen."

Es herrscht also Zuversicht beim VfB und die Stimmung in Tirol ist gut. Marc Oliver Kempf brüllt laut über den Platz: "Almdudler" - Das ist aber noch nicht der neue Spitzname von Kalajdzic. Der österreichische Nationalspieler hat seinen Teamkollegen nur das spritzige, frische Nationalgetränk nähergebracht, Kempf und Co. lieben jetzt "Almdudler". Der VfB feilt also in Tirol an der Form für die neue Saison. Ein Testspiel gegen Bielefeld steht noch auf dem Programm, bevor es am Samstag wieder nach Stuttgart geht. Was die Personalie Kalajdzic angeht, versucht man gelassen zu bleiben. Nur, wenn ein Hammerangebot kommt, werden die Schwaben schwach.