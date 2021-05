Der VfB Stuttgart kann nicht mehr absteigen, der Aufsteiger aus Baden-Württemberg geriet in dieser Saison nicht ein einziges Mal in Abstiegsgefahr. Trotzdem lief in dieser Saison nicht alles reibungslos und schon gar nicht geräuschlos ab. Gerade zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger und Präsident Klaus Vogt knirschte es hörbar. In SWR Sport BW schlägt der ehemalige Nationalspieler jetzt versöhnliche Töne an.

2007 im Spiel gegen Cottbus erzielt Thomas Hitzlsperger den Ausgleich und macht den VfB damit zum Deutschen Meister. Für "The Hammer", wie man ihn später in England tauft, einer der größten Momente beim VfB. Er schlug aus der Distanz zu, knallte den VfB zum Erfolg.

Die Brieffeindschaft

Geknallt hat es auch in dieser Saison rund um die Person Thomas Hitzlsperger, genauer: diesem platzte der Kragen, wie er jetzt sagt. In einem offenen Brief griff der Vorstandsvorsitzende Vereinsgremien und deren Mitglieder an, besonders scharf auch Präsident Klaus Vogt. Dieser antwortete wenig später ebenfalls per offenem Brief. In Stuttgart herrschte eine Brieffeindschaft und Unruhe auf den Fluren der Führungsetage.

Angesprochen auf seinen offenen Brief schlägt Hitzlsperger bei SWR Sport in BW ruhigere, versöhnliche Töne an. Der Weg an die Öffentlichkeit sei immer der falsche, er habe aus seinem Fehler gelernt, der ihn damals viel Vertrauen bei den eigenen Fans und Mitgliedern gekostet hat. Die interne Aufarbeitung aber sei wichtig und notwendig gewesen. Der Vorstandsvorsitzende zeigt sich diplomatisch und möchte den Diskurs verschieben, weg von den Personen Klaus Vogt und Thomas Hitzlsperger. Man hat sich ausgesprochen und den Disput nicht über Monate schwelen lassen.

Erfolg hilft

Dabei hat der sportliche Erfolg zweifelsohne geholfen. Das Triumvirat aus Trainer Pellegrino Matarazzo, Sven Mislintat und Thomas Hitzlsperger hat auf sportlicher Ebene eine extrem junge, entwicklungsfähige und hungrige Mannschaft geformt und in ihrer ersten Bundesliga-Saison zu einem souveränen Klassenerhalt geführt. Zwischendurch schoss man kurzerhand auch mal den BVB 5:1 aus dem heimischen Stadion. Der Streit auf der Führungsebene schaffte es nicht auf den Platz.

Dass Ruhe eingekehrt ist und der Flurfunk in der Führungsetage nicht mehr öffentlichkeitswirksam mit giftiger Tinte geführt wird, ist wichtig, denn es liegen entscheidende Monate vor dem VfB, sportlich wie strukturell.

Entscheidende Monate

Die jungen Talente haben sich in den Fokus großer Vereine gespielt, die anstehende Fußball-Europameisterschaft bietet ihnen eine zusätzliche Bühne und durch die wirtschaftlichen Folgen von Corona wird der Verein nach ruhigeren Jahren auf dem Transfermarkt wieder aktiver werden. Es muss nichts, vieles kann, betont Hitzlsperger. Auch deswegen steht ein zweiter Investor im Raum, der dem Verein aus Baden-Württemberg bis zu 60 Millionen Euro einbringen und Abgänge von Leistungsträgern verhindern könnte, denn der Kern der Mannschaft soll zusammenbleiben, ohne dabei den eigenen Nachwuchs aus dem Leistungszentrum zu vernachlässigen, betont Thomas Hitzlsperger, selbst ehemaliger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

"Wenn wir Erfolg haben, dann gibt es nicht viele bessere Klubs oder Standorte als den VfB Stuttgart." Thomas Hitzlsperger in SWR Sport in BW

Am 18. Juli steht außerdem die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart an. Zwölf Ämter werden neu gewählt. Der Wille der Mitglieder ist entscheidend. Dass Klaus Vogt angekündigt hat, gerne mit Hitzlsperger in jetziger Funktion weiter zusammenarbeiten zu wollen, ist dabei durchaus hilfreich. Hitzlsperger würde seinen bis 2022 auslaufenden Vertrag gerne verlängern und den sportlichen wie infrastrukturellen Wandel beim VfB weiter vorantreiben, denn in einer Sache ist er sich im Gespräch mit Lea Wagner ganz sicher: "Wenn wir Erfolg haben, dann gibt es nicht viele bessere Klubs oder Standorte als den VfB Stuttgart."