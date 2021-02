Am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) kommt der Tabellenletzte nach Stuttgart. Der VfB empfängt den FC Schalke 04 und will mit einem Sieg seine magere Heimbilanz aufpolieren.

Eigentlich könnte der Saisonverlauf des VfB Stuttgart so schön sein. Wenn da nur nicht dieses Problem mit dem fußballerischen "Homeoffice" wäre. Sieben Saisonsiege landeten die Schwaben bislang, nur ein einziger davon gelang daheim. Und weil die Jungs von Trainer Pellegrino Matarazzo auch beim letzten Auswärtstrip in Köln mit 1:0 gewannen, ist die aktuelle Tabellenlage mit 29 Punkten und Platz 10 für einen Aufsteiger sehr angenehm. Aktuell sind es satte elf Zähler Abstand zu Relegationsplatz 16. Der Kurs Richtung Klassenerhalt stimmt. Vor allem dank der Wucht auf den fremden Plätzen.

Der VfB will seine magere Heimbilanz verbessern

Da kommt am Samstag der abgeschlagene Tabellenletzte Schalke 04 gerade recht, um das windschiefe Bild zwischen Auswärtsstärke und Heimschwäche ein Stück gerade zu rücken. Und wer weiß, mit einem weiteren Dreier könnte der VfB vielleicht sogar noch Richtung Europa-League-Plätze schielen. Der Stuttgarter Coach warnt aber eindringlich vor den Gästen, die bereits satte 20 Zähler weniger als Stuttgart zu Buche stehen haben: "Die wehren sich immer", hat Pellegrino Matarazzo, der erst vergangene Woche seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängerte, beim Gegner erkannt, "Schalke ist schwer auszurechnen, die Mannschaft ist individuell besser besetzt als es der Tabellenplatz ausdrückt".

Matarazzo: "Es gibt keine Selbstläufer in der Bundesliga"

Deshalb konzentriert sich Matarazzo viel lieber auf die eigene Leistung: "Wenn wir unsere Spannung, unsere Spielfreude, unser Limit abrufen, dann haben wir natürlich gute Chancen erfolgreich zu sein", betont der VfB-Coach, "wenn nicht, dann wird es schwierig. Es gibt keine Selbstläufer in der Bundesliga". Auch nicht die in den meisten Spielen desolaten Schalker: "Wir nehmen jedes Spiel als Chance, etwas zu erreichen und drei Punkte zu holen," so der ehrgeizige Trainer. Nicht zu vergessen: Schalke gewann die letzten vier Spiele in Stuttgart!

Das Zahlenwerk der inzwischen "Königsgrauen" ist dennoch erschütternd: Platz 18, gerade mal neun Punkte geholt und ein erschütterndes Torverhältnis von 15:56. Zum jetzigen Saison-Zeitpunkt gab es nur ein Team in der Bundesliga, das noch schlechter war: Das legendäre Tasmania Berlin. Keiner der drei Trainer David Wagner, Manuel Baum und der Ex-Stuttgarter Christian Gross haben es geschafft, das königsblaue Team in Form zu trimmen. Als einziger Bundesligist sind die Schalker dazu noch ohne Auswärtssieg.

Christian Gross und die Rückkehr nach Stuttgart

Interessante Erinnerungen verbinden sich am Samstag mit der Rückkehr des Schweizers Christian Gross in die Stuttgarter Arena. Der inzwischen 66-Jährige hatte von Dezember 2009 bis Oktober 2010 ein knappes Jahr mit sehr wechselndem Erfolg den VfB gecoacht. Nach großen anfänglichen Triumphen (von Platz 16 auf sechs in den Europapokal) war Gross vom damaligen Stuttgarter Manager Fredi Bobic in der Folgesaison nach einer Niederlagenserie schnell entlassen worden. An der Seite von Gross steht übrigens der frühere VfB-Co-Trainer Rainer Widmayer: "Ich kenne Rainer sehr gut", freut sich Matarazzo auf das Wiedersehen, "er kennt uns zawr sehr gut, aber im Fußball gibt es sowieso keine Geheimnisse mehr."

Hör-Tipp Alles zum Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 hören Sie am Samstag von 14 bis 18 Uhr in SWR-1-Stadion! Höhepunkte des Spiels sehen Sie in SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht's am Sonntag ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Eine Reise in die Vergangenheit ist die Partie am Samstag auch für Jochen Schneider. Der glück- und erfolglose Schalker Sportvorstand arbeitete zu Beginn seiner Funktionärskarriere viele Jahre im Management des VfB und wird Gelsenkirchen im Sommer vorzeitig wieder verlassen.

Gonzalez kommt am Montag aus Argentinien zurück

Verzichten muss der VfB gegen die Schalker auf den verletzten Erik Thommy, auch der Einsatz von Tanguy Coulibaly ist wegen einer Knieverletzung fraglich. Nicht dabei ist weiterhin auch Torjäger Nicolas Gonzalez. Nach seiner hartnäckigen Muskelverletzung kehrt der Stürmer am Montag von der Reha aus Argentinien zurück und wird in Stuttgart zunächst individuell trainieren und die nächsten Schritte zur Spielfähigkeit machen.

Matarazzo würde sich über den Schalker Klassenerhalt freuen

So oder so zählt für Matarazzo nur der zweite Heimsieg, um endlich auch im "Homeoffice" anzukommen. Auch wenn er den dann immer wahrscheinlicher werdenden Schalker Sturz in die Zweitklassigkeit bedauern würde: "Es ist ein Verein mit soviel Tradition und soviel Kultur, ein Gewinn für die Bundesliga", sagt der VfB-Coach, am Ende aber zählen nur Punkte: "Auf- und Abstieg gehören zum Fußball. Rechnerisch ist es noch möglich, und deshalb werden sie sich wehren und bis zum Schluss kämpfen. Es ist kein einfacher Weg, aber ich würde mich freuen."