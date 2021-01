per Mail teilen

Im Machtkampf um die Führung beim VfB Stuttgart zwischen Thomas Hitzlsperger und Claus Vogt müssen jetzt beide dringend nachgeben. Die Meinung von SWR-Sportredakteur Günther Schroth.

Wenn es so sein sollte, dass sie sich beim "Verein für Beziehungsspiele" maximales Misstrauen untereinander zum Ziel gesetzt haben, dann gratuliere ich an dieser Stelle schon mal herzlich: Das ist gelungen!

Komplizierte Gemengelage

Diese Beziehungen sind kompliziert: Der Vorsitzende der AG, Thomas Hitzlsperger, will Vereinspräsident werden. Wohl, weil er sich vom jetzigen Vereinspräsidenten nicht mehr ins Geschäft reinreden lassen will. Dieser Präsident, Claus Vogt, muss sich am 18. März zur Wiederwahl stellen.

Vom VfB-Blogger und Vereinsmitglied Ron Merz steht der Antrag auf Satzungsänderung im Raum, demzufolge sich beim VfB keiner ins Präsidium wählen lassen kann, der beim Verein auch angestellt ist. Das hätte zur Folge, dass Thomas Hitzlsperger nicht Präsident werden kann. Aber auch Rainer Mutschler muss dann aus dem Präsidium ausscheiden. Oder seine Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrums aufgeben. Und im Hintergrund schwelt immer noch die Daten-Affäre um den bisherigen Kommunikationsdirektor Oliver Schraft.

VfB-Bosse sollen Aufklärung von Datenaffäre behindert haben

Das völlig falsche Signal

Höhepunkt der Beziehungskrise: Der Vereinsbeirat reagiert auf das Ganze, indem er weitere Kandidaten für die Wahl zum Präsidenten suchen lässt. Um nicht falsch verstanden zu werden. Das steht dem Vereinsbeirat natürlich zu. Nur: es ist für mich das völlig falsche Signal. Claus Vogt ist der richtige Präsident für diesen Verein. Er geht im Auftrag der Mitglieder die Probleme an, die seit Jahren gelöst werden müssen. Es geht um Transparenz und Vertrauen. Es geht darum, dass die Mitglieder über den gewählten Präsidenten ihren Einfluss geltend machen können – so, wie vor der Ausgliederung versprochen.

Was für Claus Vogt gilt, gilt übrigens auch für Thomas Hitzlsperger. Er ist der richtige Vorstandsvorsitzende der AG. Weil er was vom Fußball versteht. Weil er Erfolg hat. Und weil er eine Biographie vorzuweisen hat, die ihn in meinen Augen zu einer glaubwürdigen Führungskraft macht.

Sie müssen sich zusammenraufen

Hitzlsperger und Vogt müssen sich jetzt selbst überwinden. Sie müssen sich zusammenraufen. Das Misstrauen überwinden. Und falls sie persönlich nicht miteinander können, müssen sie damit dennoch professionell umgehen. Hitzlsperger ist mit seiner Entschuldigung auf dem richtigen Weg. Jetzt muss er die Größe finden, von seiner Kandidatur wieder zurückzutreten. Denn verliert er diese Wahl, dann verliert er letzten Endes auch seinen Job. Für den VfB wäre das ein Jammer. Vogt hingegen muss lernen, Entscheidungen, die das Fußballerische angehen, zunächst unkommentiert stehen zu lassen und sich aus dem Tagesgeschäft heraus zu halten.

Um das von Hitzlsperger gewählte Bild vom Kratzer am Auto aufzugreifen: den Kratzer kann man jetzt noch wegpolieren. Andernfalls kommt die Karre am 18. März auf den Schrottplatz.