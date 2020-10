Sportdirektor Sven Mislintat und der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger basteln am Kader des VfB Stuttgart für die nächste Saison. Die wichtige Position zwischen den Pfosten ist noch nicht besetzt. Kandidaten gibt es aber genug.

Wer hütet in der nächsten Saison den Stuttgarter Kasten? SWR Sport ordnet die Torwart-Kandidaten ein.

Gregor Kobel - Hertha macht dem VfB Konkurrenz

Der 22-Jährige gilt als der Wunschkandidat der Schwaben. Vergangene Saison war der Keeper noch von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Nun könnte er laut übereinstimmenden Medienberichten für eine Ausstiegsklausel von fünf Millionen Euro wechseln. Mislintat bestätigte zuletzt, dass es ein “offenes Geheimnis” sei, dass man den Keeper fest verpflichten will.

Nur ist der VfB nicht der einzige Klub, der für Kobel infrage kommt. Der Keeper steht auch in Gesprächen mit Hertha BSC, die ebenfalls die fünf Millionen Euro bezahlen würden. Im Team von Bruno Labbadia hätte der Schweizer langfristig gegen den 35-Jährigen Rune Jarstein eine gute Chance, die Nummer eins im Hertha-Tor zu werden. Es wird also nicht leicht für Mislintat und Co., Kobel für den VfB zu gewinnen.

Marvin Schwäbe - klappt die Verpflichtung im zweiten Anlauf?

Als Nachfolger für Kobel könnte Marvin Schwäbe eine Lösung sein. Der Keeper aus der Frankfurt-Jugend stand bereits bei der TSG Hoffenheim, Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück im Tor, ehe es ihn 2018 zu Ex-VfB-Trainer Alexander Zorniger zu Bröndby Kopenhagen verschlug. Schon im Sommer 2019 war der VfB an dem 25-Jährigen dran, damals blieb der Keeper jedoch noch in Dänemark. Zu der Zeit hatten sich die Klubs nicht einigen können, und der VfB war mit Kobel und Bredlow anderweitig fündig geworden.

Jetzt sieht die Situation anders aus: Schwäbes Vertrag bei den Dänen läuft im nächsten Jahr aus, nun wäre also die letzte Chance für den dänischen Klub, noch Ablöse für den Torwart einzustreichen. Die könnte in diesem Sommer zwischen einer und zwei Millionen Euro liegen.

Sven Ulreich - Rückkehr zum "Herzensclub" nach fünf Jahren?

Bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern war Sven Ulreich einer der Publikumslieblinge des VfB Stuttgart. Ist nun eine Rückkehr des mittlerweile 31-Jährigen möglich? Fakt ist: Ulreich will hinter Manuel Neuer und dem neu verpflichteten Alexander Nübel nicht die Nummer drei im Tor der Bayern sein und will den Rekordmeister verlassen. Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte der Keeper zuletzt: "Vorstellbar ist alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt."

Was viele nicht wissen: Ulreich wollte damals gar nicht weg aus Stuttgart: “Ich wurde von der Vereinsführung gefragt, ob ich mich nicht mal nach etwas Neuem umschauen wolle. Das war ein eindeutiges Zeichen. Erst dann bin ich aktiv geworden” sagte der Keeper 2017 gegenüber der "Stuttgarter Zeitung".

Das wurde von Vereinsseite zum Zeitpunkt des Wechsels anders dargestellt, worunter auch Ulreichs Ansehen bei den VfB-Fans litt. Nachtragend ist "Ulle" deswegen nicht: "Ich habe die Sache abgehakt. Beim VfB bin ich groß geworden, es ist nach wie vor mein Herzensklub." Kommt es wie bei Mario Gomez also zu einer Rückkehr? Auszuschließen ist das nicht.

Fabian Bredlow - die Back-Up-Lösung

Wenn der VfB keinen der oben genannten Torhütern bekommt, wäre Fabian Bredlow eine Alternative. Der 25-Jährige kam vergangene Saison vom 1. FC Nürnberg, verlor aber das Duell mit Gregor Kobel um den Stammplatz zwischen den Pfosten. In der abgelaufenen Saison kam er nur auf sieben Einsätze, in denen er schwankende Leistungen zeigte.

Da die Verantwortlichen sich intensiv um andere Torhüter bemühen, ist das Vertrauen in die Bundesligatauglichkeit des Keepers nicht sonderlich hoch. Er wäre allenfalls eine Notlösung.