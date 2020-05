Wie kam die umstrittene Elfmeter-Entscheidung gegen den VfB Stuttgart zustande? Das Gespräch von Schiedsrichter Sascha Stegemann mit dem VAR im Wortlaut.

Bevor Sascha Stegemann beim Spiel des VfB Stuttgart bei Wehen Wiesbaden (1:2) in der Nachspielzeit auf Handelfmeter entschied, schaute er sich die Szene in der Review-Area an. Die Kommunikation mit Videoassistent Robert Kampka während der Entscheidungsfindung liegt SWR Sport vor und wird im Folgenden wortwörtlich wiedergegeben:

Stegemann: "Zeig nochmal. Zeig mal, ja, freeze. Frier den mal ein."

Pause.

Stegemann: "Da erkenne ich gar nichts. Hast du ein klares Bild, das mir zeigt, dass der Ball klar an der Hand ist?"

Pause.

Stegemann: "Hast du was von vorne? Also von der anderen Seite? Von hinterm Tor?"

Pause.

Stegemann: "Hier auf dem Bild Robert, erkenne ich so gut wie nichts. Ich erkenne nicht, ob der Ball an der Hand war oder nicht. Das erkenne ich hier auf dem Bild nicht."

Pause

Stegemann: "Gib mir mal Hinter Tor hoch" (Kameraperspektive, Anm. der Red.)

Pause

Stegemann: "Hast du zwei Bilder? Hinter Tor hoch und jetzt den Kontaktpunkt an der Hand?"

Pause

Stegemann: "Robert, ist der Ball an der Hand von dem Al Ghaddioui? Hast du da einen klaren Beweis dafür?"

Kurze Pause.

Stegemann: "Ok, dann ist Hintertor hoch für mich die entscheidende Perspektive, um zu sagen das ist Handspiel. Wenn der Ball da klar an der Hand ist, ja, ok? Ok."