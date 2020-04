Keine Spiele, keine Einnahmen. Viele Fußballvereine haben wegen der Corona-Krise finanzielle Probleme - trotz hoher Einnahmen in den letzten Jahren. Klarer Fall von Fehlwirtschaft, meint Robin Dutt, ehemaliger Sportvorstand des VfB Stuttgart.

Das Geld fließt wieder, der Hahn wurde aufgedreht: Die ausstehenden Fernsehgelder für die restlichen Spiele der Fußball-Bundesliga wurden gezahlt - zumindest teilweise. Die Erleichterung ist bei vielen Vereinen groß, meint auch Robin Dutt, "die Auszahlung der Sky-Gelder trotz unsicherer Situation, wie die Spiele zu Ende gespielt werden, hilft natürlich sehr." Auch Dutt möchte finanziell helfen: der VfL Bochum muss sein Gehalt nicht mehr vollständig auszahlen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches mehr, möchte man meinen. Schon gleich zu Beginn der coronabedingten Bundesligapause haben mehrere Fußballprofis angekündigt, auf ihr Gehalt teilweise zu verzichten. Und trotzdem - ein wenig kurios ist es im Fall Dutt schon.

Gehaltsverzicht nach Entlassung beim VfL Bochum

Denn als Trainer arbeitet er beim VfL schon seit mehr als sieben Monaten nicht mehr. Er wurde entlassen, das Gehalt muss deshalb weiterhin gezahlt werden, dank Dutts Verzicht jetzt nur noch teilweise. "Viele kleine Gesten können in der Summe etwas ausmachen", so Dutt zu seiner Entscheidung. Gesten, die viele Vereine derzeit bitter nötig haben, trotz hoher Umsätze in den letzten Jahren. Keine Spiele, keine Fernsehgelder, keine Rücklagen. So einfach ist die Rechnung. Eine Rechnung, die der ehemalige Sportvorstand des VfB Stuttgart scharf kritisiert.

Dauer 0:40 min Robin Dutt: "Sky-Gelder helfen nur kurzfristig" Robin Dutt: "Sky-Gelder helfen nur kurzfristig"

"Selber Werte schaffen, anstatt sie teuer zu kaufen"

Der Knackpunkt für Robin Dutt: die Nachhaltigkeit. Vor allem was das Wirtschaften der Vereine angeht, sei die oft nicht gegeben, so Dutt. Die Eigenkapitalquote bei vielen Clubs gehe gegen null, heißt: Das Geld mit dem die Vereine wirtschaften, stammt vor allem von Gläubigern. "Höher, schneller, weiter", das sei in den letzten 10 bis 15 Jahren die Devise gewesen. Rücklagen bilden und nachhaltig wirtschaften? In die eigene Jugend investieren und die Spieler selbst ausbilden? Fehlanzeige, sagt Dutt, darüber geredet wurde viel - gemacht habe es fast niemand. Obwohl die Vereine, so der Trainer, selbst davon profitieren würden: "Man würde selber Werte schaffen, anstatt sie teuer zu kaufen", nicht nur finanzielle, sondern auch ideelle.

Dauer 0:55 min Robin Dutt plädiert für nachhaltiges Wirtschaften Robin Dutt plädiert für nachhaltiges Wirtschaften

Die Nische Nachhaltigkeit

"Wirtschaftlich solide, nicht auf Kante gestrickt" - das muss das Ziel der Vereine werden, so der ehemalige Sportvorstand des VfB Stuttgart. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit sei im Fußball bislang eher eine Nische, nur wenige Vereine, wie etwa der SC Freiburg würden diesen Weg bislang gehen. Außerdem fordert Dutt, dass sich die Vereine breiter aufstellen, "dass man nicht nur von einer Einnahmequelle, sprich den Fernsehgeldern abhängig" ist. Auch im Fußball müsse man mit Finanzkrisen rechnen, damit, dass die Gelder nicht mehr wie gewohnt fließen.

Dauer 1:03 min Robin Dutt über Fehler der Profi-Clubs Robin Dutt über Fehler der Profi-Clubs

Ein Umdenken muss es nicht nur geben - das wird es auch bei einigen Clubs, da ist sich Dutt sicher. Aber das betreffe nicht nur Funktionäre, Trainer und Spieler, sondern auch die Fans und das gesamte Umfeld der Vereine. "Das der Verein von sich aus sagt, der bisher immer nur Getriebener war, ab sofort reicht uns statt Tabellenplatz eins auch Tabellenplatz sechs, egal, was ihr alle denkt, das funktioniert nicht, da sind sie ihre Jobs, ihre Ämter los, so schnell kann man gar nicht schauen."