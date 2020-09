In Heidenheim an der Brenz leben etwas mehr als 48.000 Einwohner. Das sind weniger Menschen als beim VfB Stuttgart durchschnittlich ins Stadion kommen. Das ist aber nicht der einzige große Unterschied zwischen beiden Clubs.

Der Vergleich von Zuschauerzahl und Einwohnerzahl verdeutlicht, welche unterschiedlichen Dimensionen zwischen beiden Vereinen liegen. Umso erstaunlicher, wie nah beide Clubs sportlich beieinander liegen. Die Stuttgarter sind Tabellendritter, nur ein mickriges Pünktchen vor Heidenheim. Heute Abend könnte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt sogar am VfB vorbeiziehen.

Der VfB muss aufsteigen

Der Druck in Stuttgart ist ungleich höher als in Heidenheim. Beinahe zum Aufstieg verdammt gingen sie in die Saison. Höchster Etat der Liga, teuerster Kader und zur Winterpause ein neuer Trainer. In Heidenheim ist alles etwas kleiner: Die Brenz läuft etwas ruhiger als der Neckar. Mit Frank Schmidt ein Trainer, der heute sein 452. Spiel an der Außenlinie hat und eine Mannschaft, die zusammen hält. Sechs Jahre in der zweiten Bundesliga haben sie mutig und selbstbewusst gemacht.

Heute Abend spielt nicht der große VfB Stuttgart gegen den kleinen Underdog aus Heidenheim. Heute spielt der Tabellendritte gegen den Vierten. Ein schwäbisches Duell auf Augenhöhe. Ausgang offen!