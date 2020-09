Claus Vogt ist der neue Präsident des VfB Stuttgart. Er setzte sich am letzten Wochenende im Duell mit Christian Riethmüller durch. Am kommenden Sonntag, ab 22:15 Uhr, ist Claus Vogt Studiogast bei SWR Sport BW.

Das Banner aus weißem Stoff war letzten Sonntagabend über die ganze Straße gespannt: "Glashütte gratuliert Claus Vogt zum VfB-Präsident", konnte man da meterbreit in schwarzer und roter Schrift lesen, und es hängt noch immer. Einige Mitbürger hatten nach der gewonnen Präsidenten-Wahl ihre Freude weithin sichtbar in Wort und Schrift zum Ausdruck gebracht, eine schöne Aktion. "Herzlichen Dank für diese gelungene Überraschung auf meinem Heimweg", bedankte sich Claus Vogt dann auch prompt über die sozialen Netzwerke.

Claus Vogt jagt noch immer leidenschaftlich dem Fußball hinterher

Keine Frage: Die Bewohner von Glashütte, einem kleinen Ortsteil der Schokoladen-Gemeinde Waldenbuch, zwischen Stuttgart und Tübingen gelegen, sind mächtig stolz auf das neue Amt ihres Nachbarn Claus Vogt, der damit künftig im Blickpunkt der Fußball-Medien stehen wird. Hier in Glashütte ist der VfB-Präsident aufgewachsen, hier wohnt er seit Jahren auch mit seiner Familie, hier auf dem örtlichen Bolzplatz jagt der 50-Jährige Unternehmer - wie schon als kleiner Bub - gemeinsam mit seinen Kumpels noch immer regelmäßig seinem Lieblingsspielzeug, dem Fußball hinterher. Gerne erinnert man sich in diesem Zusammenhang an einen der legendären Vorgänger im Präsidentenamt, Gerhard Mayer-Vorfelder, der bis ins höhere Alter bei Prominentenspielen einen torgefährlichen Angreifer abgab.

Im Garten in Glashütte flattert die VfB-Flagge

Früher hatte es der gebürtige Nürtinger Claus Vogt übrigens bei der Sportvereinigung Stetten auf den Fildern immerhin zum Landesliga-Kicker geschafft. Ab sofort steht er nun als Funktionär in der ersten Reihe, und das bei seinem Leib-und-Magen-Verein, dem VfB Stuttgart. Claus Vogt, ein "Roter" durch und durch. Seit 1984 besitzt er beim Klub mit dem roten Brustring das Mitgliedsbuch. Kurios: Schon als kleiner Junge hatte ihn der flammende Wunsch beseelt, irgendwann einmal Präsident des VfB Stuttgart zu werden, wie sich seine Jugendfreunde heute noch erinnern. In seinem Büro sammelt Claus Vogt seit Jahren unzählige VfB-Utensilien, daheim im Garten in Glashütte flattert die VfB-Flagge im Wind. In guten wie in schwächeren Zeiten.

Die VfB-Fans haben vielfältige Erwartungen an Claus Vogt

Aktuell sind die Zeiten beim VfB nicht ganz so erfolgreich. Zweite Bundesliga, das ist nicht der Anspruch der Stuttgarter. Und deshalb sind die Erwartungen vieler VfB-Fans auch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt groß und vielfältig, was ihren neuen Präsidenten Claus Vogt betrifft: "Dass es mal wieder aufwärts geht mit dem VfB", hofft ein älterer Herr in der Umfrage von SWR Sport, "dass mal wieder mehr Ruhe und Konstanz reinkommen, dass die Jugend wieder stärker gefördert wird, so wie früher", fordert ein anderer. "Mehr Durchzugskraft von oben, die dann unten auf dem Spielfeld ankommt", meint ein weiterer VfB-Anhänger gegenüber SWR-Sport. Und eine freundliche Dame hofft von Claus Vogt, "dass das, was er ausgesagt hat, dass er den Fans näherkommen will und mit ihnen einen engeren Kontakt möchte, auch umsetzt". Kurzum: "Ein Präsident, der die Fans mehr mit einbezieht".

Programm-Tipp: Wichtige Themen, zu denen der neue VfB-Präsident Claus Vogt am Sonntag (ab 22.15 Uhr) im Gespräch mit Moderator Tom Bartels in der Fernsehsendung SWR Sport BW Stellung beziehen wird.

Aus Waldenbuch kommt jetzt nicht mehr nur die berühmte Schokolade

Seit Sonntag ist Claus Vogt im Amt. Er wird alles tun, um den Erwartungen gerecht zu werden. Im Waldenbucher Ortsteil Glashütte jedenfalls werden sie ihrem Nachbarn alle Daumen drücken. Schließlich gibt es in der kleinen Gemeinde im Landkreis Böblingen jetzt nicht mehr nur eine berühmte Schokoladenfabrik, die mit der sportlich-quadratischen Verpackung, sondern auch den amtierenden Präsidenten des ruhmreichen VfB Stuttgart. Eine stolze Berufung, die letzten Sonntag auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in Glashütte sogar per Megaphon verkündet wurde.