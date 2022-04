Mission Klassenerhalt: Das Restprogramm des VfB Stuttgart

Die nächsten und auch letzten Spiele entscheiden darüber, ob der VfB Stuttgart den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga schafft. Ein Blick auf das Restprogramm.

Der VfB Stuttgart ist nach dem 1:1 gegen Arminia Bielefeld mit 27 Punkten auf Tabellenplatz 15. Derzeit sind die Stuttgarter zwar nicht mehr auf einem der Abstiegs- oder Relegationsplätze, dennoch wird der Klassenerhalt noch ein harter Weg. Die Spiele der letzten Wochen waren schon eine richtige Achterbahnfahrt. Von Bielefeld sind die Schwaben nur mit einem Punkt und einigen liegen gelassenen Chancen nach Hause zurückgekehrt. Auch in Berlin haben sie zwei wichtige Punkte gelassen. Die Spiele gegen Mönchengladbach und Augsburg konnten sie jedoch gewinnen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Auf den Abstiegsplätzen bleibt es eng bis zum letzten Spieltag. Greuther Fürth ist mit zehn Punkten Rückstand quasi schon auf dem Weg in die zweite Liga. Dann wird es aber stramm: Bielefeld und Hertha liegen mit 26 Punkten nur einen Punkt hinter dem VfB. Durch den 3:0-Sieg von Augsburg gegen Wolfsburg sind die Augsburger nun wieder am VfB in der Tabelle vorbeigezogen und können unter der Woche im Nachholspiel gegen Mainz (Mittwoch 18.30 Uhr) punkten.

Das Restprogramm des VfB

Sechs Endspiele stehen für den VfB noch auf dem Plan. Borussia Dortmund (Tabellenzweiter) ist schon kommenden Freitag (08.04., 20:30 Uhr) zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena. Der BVB hat zuletzt eine ordentliche 1:4-Klatsche von RB Leipzig erhalten. Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic glaubt an den Heimerfolg: „Zu Hause sind wir jetzt die letzten zwei Spiele ungeschlagen, die letzten drei Spiele glaube ich sogar.“ Dortmund wird für den VfB ein schwieriger Gegner, aber mit der Unterstützung von den Fans in der eigenen Arena gibt es Hoffnung. Die beiden nächsten Spiele sind dann auswärts, zunächst bei Mainz 05 (16.04.) und anschließend das Kellerduell gegen Hertha BSC (24.04.) Ende April wartet dann das Heimspiel gegen Wolfsburg und anschließend steht die Auswärtsfahrt zum Tabellenersten FC Bayern München auf dem Programm.

VfB Stuttgart: Restprogramm in der Bundesliga VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (29. / Fr. 08.04. / 20:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (30. / Sa. 16.04. / 15:30 Uhr)

Hertha BSC - VfB Stuttgart (31. / So. 24.04. / 17:30 Uhr)

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (32. / Sa. 30.04. / 15:30 Uhr)

FC Bayern - VfB Stuttgart (33. / So. 08.05. / 17:30 Uhr)

VfB Stuttgart - 1. FC Köln (34. / Sa. 14.05. / 15:30 Uhr)

Aus den sechs ausstehenden Spielen sind also theoretisch noch 18 mögliche Punkte drin. 27 Punkte hat der VfB, um auf die sichere Seite zu kommen, benötigt er deutlich über 30 Punkte. Für Tabellenplatz 15 und damit den Klassenerhalt genügten Augsburg in der Saison 2018/2019 sogar 32 Punkte, das würde der VfB mit einem ein Sieg und zwei Unentschieden erreichen. Allerdings: Experten in Sachen Klassenerhalt gehen von mindestens 35 Punkten aus, die man dafür benötigt.

Verfolger Arminia Bielefeld und Hertha BSC

Arminia Bielefeld und Hertha BSC sind mit 26 Punkten die direkten Verfolger der Stuttgarter. Nach dem Unentschieden gegen den VfB ist in Bielefeld der Abstieg jetzt Dauerthema. Während der VfB zum Saisonende wieder Selbstvertrauen tankt, auch durch die Punkteteilung bei der Arminia, werden in Bielefeld die Zweifel am Klassenerhalt lauter. Und auch zwischen Hertha BSC und dem VfB wird es beim Match in zwei Wochen interessant werden.

Was könnte den Fans Hoffnung geben?

Zuletzt vier Spiele in Folge ungeschlagen – das gab es bislang noch nicht in dieser Spielzeit. Als Kollektiv scheint die Mannschaft phasenweise den Matchplan in der Kabine zu lassen, durch individuelle Mängel werden offensiv Chancen vergeben und defensiv Tore ermöglicht. Auf der anderen Seite aber lieferte der VfB zuletzt auch mit großer Mentalität begeisternde Aufholjagden wie gegen Augsburg und Gladbach. Der VfB zeigt in jedem Spiel Leidenschaft und entwickelt viel Torgefahr, vor allem durch Offensiv-Kräfte wie Marmoush, Führich, Tomás und Kalajdzic. Mit der absehbaren Rückkehr des Flankenspezialisten Borna Sosa, der seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining steht, wird auch wieder mehr Gefahr über die linke Außenposition entstehen. Schafft der VfB Stuttgart die aufsteigende Formkurve beizubehalten und Beständigkeit in sein Spiel zu bekommen, kann der Klassenerhalt machbar sein. Der Trend: es könnte reichen - gerade so.