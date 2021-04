Raphael Holzhauser war eigentlich "weg vom Fenster". Nun rockt der Ex-Stuttgart die belgische Liga. Doch seine Zeit in Belgien begann mit einer großen Enttäuschung.

Von einem Interview direkt ins nächste: "Ich bin schon warm", sagt Ex-VfB-Profi Raphael Holzhauser lachend, als er sich in den Video-Call mit SWR Sport eingewählt hat. Der Österreicher ist in diesen Zeiten ein gefragter Mann. Kein Wunder: Holzhauser spielt eine herausragende Saison in Belgiens erster Liga, der Jupiler Pro League.

Holzhauser ist der Top Scorer der Liga

Mit seinem Klub Beerschot VA, einem Verein aus der Hafenstadt Antwerpen, steht Holzhauser nach 33 Spielen auf Platz sechs - als Aufsteiger. Holzhauser ist Führungsspieler und Leistungsträger im Team - und mit 16 Toren und 16 Vorlagen der Top Scorer der Liga.

„Ich muss mich wohl fühlen, um meine Leistungen zu bringen und das tue ich zu 100 Prozent hier in Antwerpen“, sagt Raphael Holzhauser. Imago IMAGO / Pro Shots

Holzhauser ist von seinen Leistungen nicht überrascht

Auch wenn der Vergleich wohl etwas hinkt: In den Top zehn europäischen Ligen sind nur die Weltstars Robert Lewandowski, Lionel Messi und Harry Kane besser. "Ich habe hier ein Umfeld, das mir zu 100 Prozent vertraut", erklärt Holzhauser seine Leistungen, von dener er aber nicht überrascht ist: “Es ist bei mir in Wien auch schon gut gelaufen. Ich habe zwei Mal mit der Mannschaft in der Europa-League spielen können, habe da auch pro Saison über 25 Scorerpunkte gehabt. Deshalb ist es für mich nicht so überraschend wie für viele Leute. Ich habe immer an mich geglaubt. Ich kenne auch meine Fähigkeiten”, sagt der Österreicher selbstbewusst.

Vor seinem Wechsel nach Belgien erlebte der Mittelfeldspieler jedoch die andere Seite des Fußballs: 2018 folgte Holzhauser seinem Ex-Trainer Thorsten Fink von Austria Wien zu den Grasshoppers Zürich.

Nach nicht einmal einem Jahr wurde Fink als Tabellenletzter entlassen, wenig später war auch Holzhauser in Zürich Geschichte: Der neue Trainer strich ihn aus dem Kader. Holzhauser stand nach der Vertragsauflösung im April 2019 plötzlich ohne Verein da.

Besser als Ronaldo

Als Holzhauser im Sommer 2019 dann nach Antwerpen wechselte, vermuteten nicht wenige: In Belgien wird die einstige VfB-Nachwuchshoffnung endgültig aus dem Fußball-Rampenlicht verschwinden. "Ich war ein bisschen weg vom Fenster, gar keine Frage“, gibt der Österreicher zu.

Knapp zwei Jahre später hat sich sein Wechsel nach Belgien aber ausgezahlt. In Belgien erfüllt sich Holzhausers Traum vom Nationalspieler: Im Oktober 2020 gibt er sein Debüt in der Nationalmannschaft. Die Karrieredelle aus Zürich konnte Holzhauser in Belgien nicht nur ausbeulen, er hat seiner Karriere neuen Glanz verschafft. Der 28-Jährige hat in der aktuellen Saison mehr Tore geschossen und vorbereitet als Cristiano Ronaldo.

"Für einen Fußballer gibt es nichts Größeres als für sein eigenes Land spielen zu dürfen", sagt Holzhauser über sein Länderspiel-Debüt für Österreich im Oktober 2020. Imago IMAGO / GEPA pictures

Der "Messi von den Alpen"

In Belgien ist Holzhauser beliebt: “Ich krieg jedes Wochenende hunderte Nachrichten, dass die Fans es kaum erwarten können, wieder ins Stadion zu kommen", erzählt er. Das belgische Fußballmedium "voetbalkrant“ feiert Holzhauser sogar als "Messi von den Alpen" - eine Anspielung auf Holzhausers feinen linken Fuß.

Zeit in Belgien beginnt mit "Schock"

Doch sein Kapitel in Belgien begann zunächst mit einer großen Enttäuschung. Als Holzhauser bei Beerschot unterschrieb, war der Verein zuvor am grünen Tisch in die erste Liga aufgestiegen. Zwar setzte sich Gegner KV Mechelen in den Aufstiegsspielen durch, doch wegen Wettbewerbsverzerrung wurde Mechelen mit dem Verbleib in der zweiten Liga sanktioniert.

Kurz vor Saisonstart in der ersten Liga wurde die Strafe aber aufgehoben - Holzhauser war plötzlich zu einem belgischen Zweitligisten gewechselt. Ein "riesiger Schock“ für Holzhauser, der sich noch gut an die Situation erinneren kann.

Trotz des plötzlichen Absturzes in die zweite Liga blieb Holzhauser beim Verein - eine der besten Entscheidungen seiner Karriere, wie Holzhauser selbst sagt. Mit Beerschot stieg er ein Jahr später auf.

Bei der Wahl zum goldenen Schuh 2020, der Auszeichnung für den besten Spieler der belgischen Liga, wurde Holzhauser zweiter.

Holzhauser war die Nachwuchshoffnung beim VfB

Holzhausers Karriere begann vielversprechend. Mit 16 Jahren wechselte er aus der Jugend von Rapid Wien ins VfB-Internat. Gute Übersicht, starke Standards und ein feiner linker Fuß: Holzhauser war die Nachwuchshoffnung beim VfB. 2010 wurde er Spieler des Turniers beim renommierten Mercedes Benz Junior Cup.

"Ich werde Stuttgart immer in meinem Herzen haben."

Mit 18 Jahren gab er sein Bundesligadebüt für Stuttgart. Nach einer unglücklichen Ausleihe nach Augsburg sah der Österreicher beim VfB keine Perspektive mehr. 2015 wechselte er zu Austria Wien.

„Ich glaube, ich war ein bisschen zu jung, vielleicht noch ein bisschen zu unreif im Kopf und noch nicht so weit, mich dort absolut durchzusetzen", sagt Holzhauser rückblickend.

Raphael Holzhauser im Zweikampf mit Schalkes Julian Draxler. Für den VfB Stuttgart spielte Holzhauser 23 Mal in der Bundesliga (0 Tore, 3 Vorlagen). Imago IMAGO / Sportnah

Wie lange spielt Holzhauser noch bei Beerschot?

Mit Beerschot will der Österreicher nun seine starke Saison krönen und sich für die Play Off Spiele um die Meisterschaft qualifizieren. Einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde braucht Beerschot im Spiel gegen Standard Lüttich dafür einen Punkt. Danach würde Holzhauser mit Österreich gerne zur EM fahren.

Spielt Holzhauser auch da so stark wie in Belgien, wird er bei Beerschot nicht mehr zu halten sein - trotz seiner Vertragsverlängerung bis 2023. "Ich habe hier einen Vertrag und gehe jetzt mal davon aus, dass ich nächstes Jahr auch hier spielen werde", sagt Holzhauser. In Antwerpen jedenfalls wären sie nicht traurig, wenn der "Messi von den Alpen" auch nächste Saison mit seinem linken Fuß Scorerpunkt um Scorerpunkt sammelt.