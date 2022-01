VfB-Trainer Matarazzo: "An unsere Chance glauben und Vollgas geben"

Der VfB Stuttgart blieb in der Bundesliga zuletzt viermal in Serie sieg- und torlos. In der Tabelle belegen die Schwaben den vorletzten Platz. Jetzt geht es gegen den SC Freiburg.

Fehlt das nötige Quäntchen Glück im Abschluss oder fehlt dem jungen Team am Ende die nötige Qualität? "Wir dürfen niemals unruhig werden, wenn wir das Tor nicht schießen, wenn wir viele Chancen haben. So wie im letzten Spiel. Wenn wir dieses Leistungsniveau gegen Freiburg hochhalten, werden wir ein Tor schießen," sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor der Partie beim SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr).

Hoffnung auf mehr Präzision

Keine Frage, gegen das Top-Team aus Leipzig zeigte der VfB ein ordentliches Spiel. Die siebte Niederlage im achten Pflichtspiel gegen Angstgegner Leipzig konnte die Matarazzo-Truppe aber nicht verhindern. In puncto Einstellung und Leidenschaft war der auf vier Positionen veränderten VfB-Elf nichts vorzuwerfen. Allerdings fehlt schon seit längerem im Spiel der Schwaben am Ende aller Offensivbemühungen die nötige Präzision im Abschluss. "Ich will mich nicht wie eine Schallplatte anhören und immer das gleiche sagen, aber ich glaube, wenn wir weiter so Leistung zeigen, dann werden wir erfolgreich sein. Wir brauchen keine Trainingsweltmeister, wir brauchen Leistung am Spieltag", erklärt Matarazzo. Der gegen RB Leipzig gezeigte Auftritt müsse die "Benchmark sein, weiterhin so fokussiert und klar in unserem Matchplan zu sein und weiter auf dem Platz hart zu arbeiten", forderte Sportdirektor Sven Mislintat gleich nach der Partie.

Der VfB Stuttgart und das Warten auf Silas Katompa Mvumpa

Stuttgarts Top-Angreifer Silas Katompa Mvumpa ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. "Er hat einen frischen Eindruck hinterlassen. Wir werden sehen, ob es für einen Kaderplatz reicht", sagte Matarazzo am Donnerstag. Allerdings ergänzt der Coach: "Es sind Spieler auf dem Platz, die Tore schießen können. Wir brauchen nicht auf Silas warten, dass er kommt und auch performt."

Mit Vollgas gegen Freiburg

Freiburg, Frankfurt und Leverkusen heißen die nächsten Gegner des VfB - die Hürden werden nicht niedriger. Noch spüre er trotz der prekären Situation aber "keine Unruhe um mich und die Mannschaft", sagte Matarazzo. Es gebe aber "die ein, zwei Prozent Verunsicherung, gegen die man arbeitet. Ich spüre, dass alle mitziehen wollen". Das wird gegen den SC Freiburg (Platz 6 in der Bundesliga und Pokal-Viertelfinalist) auch bitter nötig sein: "Die Freiburger sind eine komplette Mannschaft, die viele Möglichkeiten hat, ein Tor zu schießen," weiß Matarazzo. Man habe aber gegen Leipzig gesehen, "dass die Mannschaft gewillt war und eine Einheit auf dem Platz gestanden hat. Diese Einstellung benötigen wir gegen Freiburg auch wieder. Wir dürfen aber nicht auch nur ein Prozent nachlassen", betonte Matarazzo. Freiburg sei ein "starker Gegner", so der VfB-Coach weiter: "Es geht darum, die Chance zu sehen, an die Chance zu glauben und Vollgas zu geben."

Personalsituation beim VfB entspannt sich

Die Personallage beim VfB Stuttgart scheint sich wenige Tage vor dem Spiel beim SC Freiburg zu entspannen. Borna Sosa, Silas Katompa Mvumpa und Wahid Faghir, die beim 0:2 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende gefehlt hatten, nahmen auch am Mittwoch alle am Mannschaftstraining teil und könnten für das Landesduell wieder Optionen werden. Verteidiger Sosa war gegen RB wegen muskulärer Probleme ausgefallen. Von einer Rückkehr des "Flankengotts" dürfte insbesondere Zwei-Meter-Mann Sasa Kalajdzic profitieren. Die Offensivkräfte Silas Katompa Mvumpa und Faghir sind infolge von Corona-Infektionen noch ohne Rückrunden-Einsatz.

Was ist mit Kempf?

Nicht neues gibt es von Marc Oliver Kempf. Ob er nochmal eine Hilfe für die Schwaben wird, ist ungewiss. Gegen RB stand der Verteidiger nicht mal im Kader. Matarazzo führte "sportliche Gründe" dafür an, verwies aber auch auf eine "gewisse Unklarheit, was seine vertragliche Situation angeht". Kempfs Kontrakt läuft im Sommer aus. Zuletzt gab es immer wieder Wechselgerüchte (Hertha BSC) um ihn. Möglich, dass der VfB künftig ohne seinen früheren Kapitän um den Klassenerhalt kämpft.

Trainingslager in Marbella

In der kurzen Spielpause der Bundesliga Ende des Monats wird der VfB Stuttgart ein Trainingslager in Marbella beziehen. Vom 23. bis 28. Januar wollen sich die Schwaben in Spanien auf den Rest der Saison vorbereiten. "Die Bundesliga-Pause nach dem 20. Spieltag bietet eine sehr gute Möglichkeit, nach der nur kurzen Unterbrechung zwischen Hin- und Rückrunde intensiv und zielgerichtet im Training zu arbeiten, um anschließend bestmöglich vorbereitet in die anstehenden Spiele gehen zu können", sagte Sportdirektor Mislintat. Bleibt zu hoffen, dass diese Maßnahme dem Tabellen-Vorletzten auf die Sprünge hilft.