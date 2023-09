Verstärkung in der Defensive: Anthony Rouault wechselt zum VfB Stuttgart

Auf der Suche nach einem neuen Verteidiger ist der VfB kurz vor Ende der Transferperiode fündig geworden: Anthony Rouault vom FC Toulouse wird die Schwaben auf Leihbasis in der Abwehr verstärken.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß könnte schon ein wenig nervös geworden sein. Denn nach dem Abgang von Konstantinos Mavropanos zu West Ham United fehlte noch ein neuer Verteidiger im Kader. Der Abgang war keine Überraschung, das lange Ringen um Ersatz schon. Zuletzt wurde noch Paul Jaeckel vom 1. FC Union Berlin als Kandidat gehandelt. Jetzt endlich der der Befreiungsschlag: Anthony Rouault kommt auf Leihbasis für ein Jahr vom FC Toulouse. Wie die französische Zeitung "L’Équipe" berichtete, muss der VfB für das Jahr keine Leihgebühr bezahlen, dafür soll eine verpflichtende Kaufoption im Vertrag stehen.

Anthony Rouault: Zahlen & Fakten Spieler: 22 Jahre alter, 1,86 Meter großer, 77 Kilogramm schwerer Innenverteidiger Größter Erfolg: Französischer Pokalsieg 2023 mit dem FC Toulouse Marktwert: Steigerung in der letzten Saison von vier auf zehn Millionen Euro Spielstatistik 2023: 37 Spiele in der Ligue 1 | 2 Tore | 3 Gelbe Karten | 1 Rote Karte Spielstatistik 2020-2023: 84 Spiele und 6 Tore für den FC Toulouse

Seit sieben Jahren beim FC Toulouse

Der 22-jährige Franzose spielt bereits seit sieben Jahren beim FC Toulouse, verlor in der laufenden Saison in der Ligue 1 jedoch seinen Stammplatz. In den ersten drei Ligue-1-Partien saß Rouault bisher nur auf der Bank. Mit 15 trat er der Fußballschule des französischen Clubs bei und schaffte 2019 den Sprung zu den Profis. In der vergangenen Saison kam er in 37 Spielen zum Einsatz und schoss 2 Tore. Sein Karriere-Highlight: der französische Pokalsieg 2023 gegen den FC Nantes.

"Anthony bringt nach unserer Überzeugung alle Eigenschaften mit, um sich schnell in der Bundesliga zu etablieren", sagte VfB-Sportdirekor Fabian Wohlgemuth über den französischen Neuzugang.

Anthony Rouault trainiert hart für die kommende Saison

"Gewinner trainieren, Verlierer beschweren sich"

Beim VfB Stuttgart könnte der 1,86 Meter große Innenverteidiger die Qualität des Kaders sichern und Rückendeckung für die kommenden Spiele geben. Seit Anfang Juli trainiert er nach der Sommerpause wieder voll. "Gewinner trainieren, Verlierer beschweren sich", so formuliert Rouault ein sportliches Motto auf seinem Instagram-Profil.