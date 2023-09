Kein Endo 2.0: Mit Stiller soll mehr Musik ins VfB-Spiel

Nach dem Abgang von Wataru Endo zum FC Liverpool soll Neuzugang Angelo Stiller die Lücke im Mittelfeld des VfB Stuttgart füllen. Kann der Ex-Hoffenheimer in Endos Fußstapfen treten?

Das Erbe könnte größer kaum sein. Wataru Endo hat den VfB Stuttgart in Richtung FC Liverpool verlassen und nun soll ein 22-Jähriger peu à peu in "Legendos" Fußstapfen treten. Sein Name: Angelo Stiller. Auch wenn Sebastian Hoeneß die Erwartungen direkt mal dämpft: Als Spiegelbild von Ex-Kapitän Endo dürfe man Stiller nicht sehen. "Wir dürfen nicht den Fehler machen und ihn direkt mit Wataru Endo vergleichen", sagte der VfB-Trainer nach dem 1:5 in Leipzig über "Ange", wie er ihn nennt. Doch was ist von Angelo Stiller zu erwarten?

Ex-Trainer Danny Schwarz: "Kein klassischer Box-to-Box-Spieler oder Zehner"

Keinen Interpretationsspielraum liefern die Zahlen: 5,5 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen kostet der Mittelfeldspieler, 47 Bundesligaspiele und drei Tore stehen in Stillers Vita, sein Arbeitspapier in der Mercedesstraße läuft bis 2027. Was die Emotionen angeht, hat Stiller schon mal reinschnuppern können am 34. Spieltag der vergangenen Saison. Da war er mit Ex-Club Hoffenheim am Neckar zu Gast. "So eine Stimmung wie hier in Stuttgart habe ich noch nie erlebt", sagte Stiller bei "VfBTV". Die Fans jedenfalls dürften gespannt auf Stillers Startelf-Debüt blicken, das im Baden-Württemberg-Duell gegen Freiburg anstehen könnte.

Mit dem defensiven Mittelfeldspieler, den Hoeneß als "sehr, sehr guten Fußballer" und "pressingresistent" umschreibt, hat der VfB-Trainer eine Vorgeschichte. Stiller und Hoeneß kennen sich nicht nur aus Hoffenheim, sondern auch aus der U23 von Bayern München, mit der beide 2020 Drittligameister wurden. Insofern scheint Hoeneß seinen Wunsch-Sechser bekommen zu haben.

"Unglaubliche Ruhe an der Murmel" und zuweil "komische Körpersprache"

Einer, der Angelo Stiller sogar noch früher kennengelernt hat, ist Danny Schwarz. Der heutige Trainer des FC Homburg und ehemalige Bundesliga-Profi (VfB Stuttgart, SpVgg Unterhaching, 1860 München) war Stillers Coach in Bayerns U16 und U19. An Stiller sei ihm "diese Ballsicherheit, die Übersicht und die unglaubliche Ruhe an der Murmel" aufgefallen, wie er SWR Sport erzählt.

Stillers Schwäche: das Tempo. "Aber wenn er den Ball hat, denkt er direkt einen Schritt weiter. Das hat das ausgeglichen, was ihm fehlt", relativiert Schwarz. Stiller sei nicht "der klassische Box-to-Box-Spieler oder Zehner", sondern besteche durch "Verlagerungen, Bälle in die Tiefe, bei Ballbesitz lässt er sich fallen". Außerdem könne man Stiller "jederzeit den Ball geben". Klingt also weniger nach Balljäger wie es Endo auch war, sondern mehr nach Ballverteiler.

Bei Bayern plante Hansi Flick nicht mit ihm

Elf Jahre wurde Stiller bei Bayern ausgebildet, durchlief von der U16 bis zu U23 sämtliche Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters. In der U14 wurde er auf die Sechserposition zurückversetzt. "Rückblickend war es eine super Entscheidung", sagte Stiller einst dem "kicker". Seine große Stärken: Übersicht, Pässe in die Schnittstelle und die Fähigkeit, das Spiel zu lesen, könne er auf dieser Position besser ausspielen.

Der ganz große Schritt "oben", unter dem damaligen Bayern-Trainer Hansi Flick, blieb Stiller verwehrt. Zwei Kurzauftritte in der Champions League waren die Highlights, 2022 holte ihn Sebastian Hoeneß zur TSG. Dort machte der gebürtige Münchner in der Saison 21/22 zwölf seiner 26 Spiele über die vollen 90 Minuten, zumeist auf der "Sechs" oder der "Acht". Hoeneß schätzt Stiller offenbar vor allem als Strategen.

Hoeneß Erwartung: Mehr Rhythmus und Dynamik

"Er ist in der Lage, aufgrund seiner strategischen Fähigkeiten, einem Spiel einen bestimmten Rhythmus zu geben." Auch der 41-jährige VfB-Trainer lobt, ähnlich wie Danny Schwarz, die Ballbehandlung seines jungen Neuzugangs. "Er ist einer, der mit wenigen Kontakten spielt, häufig die richtige Entscheidung trifft. Wenn nach vorne gespielt werden kann, spielt er nach vorne. Wenn zur Seite gespielt werden kann, spielt er zur Seite und nicht zurück und das führt dazu, dass wir im besten Falle, eine bessere Dynamik ins Spiel bekommen, einen besseren Rhythmus." Mehr Musik ins VfB-Spiel, das also sozusagen Hoeneß' Plan.

In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit kam Stiller, den Hoeneß als klassischen Sechser bezeichnet, schwer in Gang. Zu Saisonbeginn laborierte er an einem Bänderanriss, und absolvierte nur zwei von 20 Saisoneinsätzen über die volle Distanz. Seine Trainer: Erst André Breitenreiter, dann Ex-VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Wenn's mal nicht so läuft, könne Stiller auch mal eine "komische Körpersprache" haben, erzählt Danny Schwarz, die ihm auch mal als Lustlosigkeit ausgelegt werden könne.

"Kommunikativer als Wataru"

Der Gang zum VfB sei daher eine gute Entscheidung. "Stuttgart ist der absolut richtige Schritt, in Hoffenheim hatte er mehrere Trainer, dazu gab es große Konkurrenz im Mittelfeld", sagt Schwarz. Nun habe er wieder ein Umfeld, wo er eine gewisse Sicherheit spüre.

"Es hilft ihm, dass er jetzt wieder einen Trainer hat, der ihn in- und auswendig kennt." Und dieser Trainer beschreibt Angelo Stiller von der Persönlichkeit, zwar nicht als Lautsprecher, "aber trotzdem coacht er", sagt Hoeneß am Donnerstag. Und eins, das betont neben Hoeneß auch Stillers Jugendcoach Schwarz, könne man nicht erwarten: Dass Stiller direkt in Endos Fußstapfen tritt.

Der Schlüssel für Stiller: Stabilität

"Ich traue ihm zu, dass er reinwachsen kann", so Schwarz. "Aber Endo hat halt immer geliefert. Selbst wenn er für seine Verhältnisse schlecht gespielt hat, war er ja gut." Trotzdem traut Hoeneß dem 22-Jährigen nach und nach eine gute Rolle zu: "Wir haben natürlich jemanden gebraucht, dem wir zutrauen, uns sofort zu helfen. Aber auch jemand, der jünger und in der Lage ist, sich zu entwickeln. Und das Profil hat Ange eigentlich perfekt erfüllt."

Der Schlüssel für Stiller sei laut Danny Schwarz die Stabilität. Und die sucht der Verein für Bewegungsspiele nach dem 5:0 gegen Bochum und dem 1:5 in Leipzig ja ebenfalls noch. Einen ersten Schritt dahin könnten der Neuzugang und sein neuer Verein also quasi gemeinsam gehen: im dritten Saisonspiel am Samstag gegen Freiburg.