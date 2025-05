Der FC Liverpool hat angeblich seine Fühler nach VfB-Spieler ausgestreckt

Der FC Liverpool steht bereits als Meister der englischen Premier League fest. Für die kommende Saison hat der Verein einen Spieler des VfB Stuttgart ins Visier genommen - Angelo Stiller.

Angelo Stiller ist beim VfB Stuttgart einer der Leistungsträger und zum Nationalspieler gereift. Das macht ihn interessant für andere Clubs in der Bundesliga bzw. auch in Europa. Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung soll er aktuell ins Visier des englischen Meisters FC Liverpool gerückt sein.

FC Liverpool schielt auf Angelo Stiller

Demnach hätten die Reds ernsthaftes Interesse daran, den 23-jährigen Mittelfeldspieler in diesem Sommer zu verpflichten. Im Gespräch soll eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro sein. Das wäre eine Summe, bei der die Stuttgarter Verantwortlichen sicher Verhandlungen in Betracht ziehen würden. In den letzten Monaten kursierte bereits das Gerücht, dass der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick an Stiller interessiert sei. 2023 wechselte bereits mit Wataru Endo ein VfB-Profi nach Liverpool.

Hintergrund des Interesses

Nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft beschäftige sich der Club um den niederländischen Trainer Arne Slot mit dem Kader für die neue Saison. Dort soll Angelo Stiller im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle spielen, hieß es weiter. Slot wolle mehr Möglichkeiten im Mittelfeld haben, um mehr rotieren zu können.

Eine zusätzliche Alternative würde seinen etablierten Kräften wie Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch oder Alexis Mac Allister Verschnaufpausen ermöglichen. Beim LFC könnte Stiller pikanterweise den Kaderplatz von Wataru Endo übernehmen, der aktuell bei Eintracht Frankfurt im Gespräch ist.

Saisonbilanz und Vertrags-Situation

Angelo Stiller ist bei den Schwaben unumstrittener Stammspieler. In der aktuellen Saison kommt er auf 45 Pflichtspiele. Dabei erzielte er vier Tore und steuerte acht Vorlagen bei. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er bislang vier Länderspiele.

Stillers Vertrag in Stuttgart läuft nach der vorzeitigen Verlängerung im Januar bis 30. Juni 2028. "Wir haben den Vertrag jetzt vorzeitig verlängert und damit auch gleichzeitig gemeinsam eine Wegmarke gesetzt", sagte damals Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Laut diversen Medienberichten soll in diesem Vertrag eine Ausstiegsklausel in der Höhe von rund 40 Millionen Euro verankert sein. Dabei soll sich der VfB vertraglich das Recht zugesichert haben, die Ausstiegsklausel von Stiller jederzeit für ca. zwei Millionen Euro abkaufen zu können. Sollte ein Verein, wie zum Beispiel der FC Liverpool, anschließend an Angelo Stiller herantreten, müsste er mit dem VfB Stuttgart über die Ablöse verhandeln.