Das Pokalfinale hat der VfB Stuttgart verpasst, aber gegen Eintracht Frankfurt hat das Team Fähigkeiten bewiesen, die im Abstiegskampf wichtig sind. Was gut war - und woran es zu arbeiten gilt.

Erstens: Die Einstellung stimmt

Trainer Sebastian Hoeneß sprach nach dem 2:3 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt und dem damit verbundenen Ausscheiden von einer "unglaublichen Moral", die seine Mannschaft an den Tag gelegt hatte. Schließlich habe sie sich nach dem 1:3-Rückstand und der Gelb-Roten Karte für Borna Sosa nicht aufgegeben. Für ihn der Beweis, dass sein Team trotz Rückschlägen in der Lage ist, "eine Mannschaft wie Frankfurt vor richtige Probleme zu stellen".

Die richtige Einstellung war den Spielern des VfB in dieser Saison schon hin und wieder abgesprochen worden - und teilweise nicht zu Unrecht. Etwa bei den müden und uninspirierten Auftritten auf Schalke (1:2) oder gegen Wolfsburg (0:1). Hoeneß, das hat sich auch gegen Dortmund (3:3) und Gladbach (2:1) gezeigt, hat die talentierten Individualisten zu einer Einheit geformt, in der jeder für den anderen arbeitet und einspringt. Das ist der Schlüssel im Saisonendspurt, in dem der VfB noch auf die Hertha, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim trifft.

Zweitens: Die Spielfreude ist zurück

Die ersten Hälfte gegen Frankfurt hat gezeigt, wie erfrischend der VfB Stuttgart Fußball spielen kann. Auch gegen Gladbach und Dortmund wirkte die Mannschaft so, als hätte Hoeneß ihr die Fesseln abgenommen und die Freude am Spiel zurückgegeben. Spaß allein ist zwar kein Kriterium für Erfolg, trägt aber dazu bei, dass viele Spieler eine neue Leichtigkeit ausstrahlen und bessere Leistungen zeigen. Das gilt es zu bewahren.

Drittens: Mannschaft und Fans sind eine Einheit

Diese Mischung aus Spielfreude und harter Arbeit führt dazu, dass die Fans wieder hinter der Mannschaft stehen. Gegen Gladbach schien selbst Gäste-Trainer Daniel Farke von der Kulisse beeindruckt, als er gemeinsam mit Hoeneß vom Spielertunnel in Richtung Trainerbank lief und die Choreographie der Cannstatter Kurve betrachtete. Und auch im Pokalhalbfinale haben die Anhänger von Anfang bis Ende eine außergewöhnliche Atmosphäre geschaffen. Stuttgarts Publikum hat bewiesen, zu welchen ekstatischen Ausbrüchen es in der Lage ist und welch entscheidende Rolle es im Abstiegskampf spielen kann.

Viertens: Es fehlt an Effizienz

Die ersten 45 Minuten gegen die Eintracht haben einmal mehr offengelegt, dass der VfB zu leichtfertig mit seinen Torchancen umgeht. Silas Katompa Mvumpa und Tiago Tomas hätten ein zweites und vielleicht drittes Tor erzielen können. Schwer vorzustellen, dass die bis dahin ideenlosen Frankfurter dann nochmal zurückgekommen wären. Der VfB hat aus seiner Überlegenheit zu wenig gemacht - nicht zum ersten Mal in dieser Saison. An der Effizienz gilt es zu arbeiten.

Fünftens: Es fehlt an Konstanz

Es war schon in der zweiten Hälfte gegen Gladbach zu beobachten und hat sich gegen Frankfurt bestätigt: Dem VfB fehlt es meist an Konstanz innerhalb eines Spiels. Dem überzeugenden, leidenschaftlichen Auftritt in den ersten 45 Minuten folgten 30 Minuten, in denen das Team schläfrig war und leichte Fehler machte. Frankfurt nutzte diese Schwächephase, erzielte drei Tore.

"Wir sind nicht gut aus der Pause gekommen. Wir hatten ein, zwei Klärungsaktionen, die wir nicht klar machen. Wir hatten ein zwei Bälle, die wir nicht festmachen. Sodass dann das Momentum sehr schnell auf die Frankfurter Seite gekommen ist", erklärte Hoeneß. Diese Phasen der Unkonzentriertheit muss der VfB reduzieren oder im besten Fall vermeiden.