Trainersuche beim VfB Stuttgart: Schreuder sagt ab

Der Niederländer Alfred Schreuder wird voraussichtlich nicht Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Er galt als einer von zwei Kandidaten, bekannte sich am Freitag aber zu seinem Klub Ajax Amsterdam.

Jess Thorup oder Alfred Schreuder? Diese beiden Namen wurden in den letzten Tagen als heiße Kandidaten für die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo auf der Trainerbank des VfB Stuttgart gehandelt. Aber aus den zwei potentiellen Kandidaten wurde am Freitag nur noch einer: Alfred Schreuder wird seinen derzeitigen Klub Ajax Amsterdam wohl nicht Richtung baden-württembergische Hauptstadt verlassen.

Bekenntnis zu Ajax Amsterdam

Schreuder, der in der Saison 2019/20 als Cheftrainer der TSG Hoffenheim bereits Erfahrung als Bundesliga-Trainer sammeln konnte, dementierte am Freitag auf einer Ajax-Pressekonferenz, die niederländische Ehrendivision in Richtung Fußball-Bundesliga verlassen zu wollen. "Ich habe diese Geschichte auch gelesen", sagte der 49-Jährige. Er habe aber "null Interesse", den Posten beim VfB zu übernehmen. "Ajax ist ein toller Verein, ich habe hier eine tolle Zeit", fügte der ehemalige Co-Trainer von Huub Stevens und Julian Nagelsmann hinzu.

Wird es nun Jess Thorup?

Durch Schreuders Absage bleibt von den Kandidaten, mit denen der VfB Stuttgart weitere Gespräche führen wollte, nur noch der Däne Jess Thorup übrig. Thorup war Mitte September von seinem Verein FC Kopenhagen beurlaubt worden. Als aktiver Spieler hatte Thorup einst unter anderem für den KFC Uerdingen gespielt. Er hat sich vergangenen Sonntag beim VfB Stuttgart vorgestellt und soll die Verantwortlichen in den Gesprächen überzeugt haben. Eine Entscheidung pro Thorup steht aber weiterhin aus.

Jess Thorup trainierte noch bis vor wenigen Wochen den FC Kopenhagen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wimmer gegen Dortmund auf der Bank

So wird am Samstag erneut Interimstrainer Michael Wimmer an der Seitenlinie des VfB Stuttgart stehen. Das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr) ist das dritte Spiel unter der Verantwortung Wimmers. "Es gibt keine neue Absprache", sagte der 42-Jährige am Freitag. "Es gibt eine klare Absprache, dass ich so lange aushelfe, bis ein neuer Cheftrainer da ist." Unter Wimmers Leitung hatte der VfB in der Bundesliga gegen Bochum (4:1) und im Pokal gegen Bielefeld (6:0) zehn Tore erzielt.