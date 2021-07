Der in der abgelaufenen Saison so verletzungsgeplagte Hamadi Al Ghaddioui präsentiert sich im Testspiel des VfB Stuttgart gegen St. Gallen in erstaunlicher Frühform und schnürt einen Dreierpack. Trainer Pellegrino Matarazzo freut sich für den Angreifer.

Hamadi Al Ghaddioui wirkte gleichermaßen müde wie zufrieden. "Wir hatten eine anstrengende Trainingswoche. Da sind schon einige Körner verloren gegangen", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem 3:0 (0:0) im Testspiel gegen den FC St. Gallen.

Drei Tore in vier Minuten

Gegen den Schweizer Erstligisten habe "jeder den Tank noch einmal komplett leer gemacht, damit wir uns den freien Sonntag verdient haben", erklärte Al Ghaddioui lächelnd. Zuvor hatte er den VfB mit drei Toren in gerade mal vier Minuten zu seinem zweiten Sieg in der Vorbereitung auf die neue Saison geführt. Der Deutsch-Marokkaner traf nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit in der 47., 50. und 51. Minute.

"Es freut mich für Hamadi", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo über den 30-Jährigen, der in der vergangenen Saison wegen einer Schambeinentzündung und eines Syndesmosebandanrisses nur zu sechs Bundesliga-Einsätzen gekommen war. "Das, was uns in der ersten Halbzeit so ein bisschen gefehlt hat, haben wir in der zweiten am Anfang dann sehr gut auf den Platz gebracht", kommentierte Stuttgarts Torhüter Florian Müller die eiskalte Chancenverwertung von Joker Al Ghaddioui.

Müller reist mit der deutschen Auswahl nach Tokio

Für den Keeper war die Partie im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem Klubgelände, zu der bis zu 2000 Zuschauer zugelassen worden waren, die vorerst letzte für den VfB. Der Neuzugang von Mainz 05 reist in dieser Woche zur deutschen Auswahl für die Olympischen Spiele in Tokio.

So startet der VfB Stuttgart 14.08.2021 Greuther Fürth (H) 20.08.2021 RB Leipzig (a) 28.08.2021 SC Freiburg (H) 12.09.2021 Eintracht Frankfurt (a)

Für seine Teamkollegen in Stuttgart steht am Mittwoch (15 Uhr) gegen Zweitligist SV Darmstadt 98 derweil der nächste Test an. Am Samstag beginnt dann das einwöchige Trainingslager des VfB in Kitzbühel.