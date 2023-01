Ahamada verlässt den VfB Stuttgart - Zwei neue Spieler da

per Mail teilen

Naouirou Ahamada kehrt dem VfB Stuttgart den Rücken. Der Mittelfeldspieler steht vor einem Wechsel zu Crystal Palace in die englische Premier League. Im Gegenzug holen die Schwaben zwei Neuzugänge.

Ahamada soll bereits den Medizincheck auf der Insel absolviert haben. Der Transfer soll nun zeitnah vollzogen werden. Medienberichten zufolge wird der VfB rund zwölf Millionen Euro für das Top-Talent erhalten.

Ahamada war im Herbst 2020 von Juventus Turin zunächst auf Leihbasis zum VfB Stuttgart gewechselt, ehe ihn die Schwaben im Sommer 2021 für 1,5 Millionen Euro fest verpflichtet hatten.

In dieser Spielzeit Stammspieler beim VfB Stuttgart

In dieser Saison hatte er den Durchbruch zum Stammspieler geschafft und in 17 von 18 Bundesligaspielen auf dem Feld gestanden. Dabei hatte der auf der Sechs und der Acht einsetzbare Youngster zwei Tore erzielt, zwei Vorlagen gegeben und zuletzt beim 2:2 in Hoffenheim eine kuriose Gelb-Rote Karte gesehen.

Labbadia: "Keine einfache Geschichte"

VfB-Trainer Bruno Labbadia äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn (Dienstag, 18 Uhr). "Es war nicht der ursprüngliche Plan, ihn abzugeben. Aber der Verein steht über allem - und wenn wir nur ein Bruchteil dieser Ablöse investieren können, dann müssen wir es machen. Es gilt auch in solchen Phasen, sehr eng zusammenzustehen. Aber klar ist auch: Ein Tag vor Transferschluss ist das keine einfache Geschichte", so der Coach.

Bald drei Japaner beim VfB Stuttgart

Doch ein Ersatz ist bereits da. Genki Haraguchi kommt von Union Berlin. Der 31-Jährige weist sehr viel Erfahrung auf, spielte bereits 159 mal in der Bundesliga und 74 mal für die japanische Nationalelf. Haraguchi wäre nach Kapitän Wataru Endo und Abwehrspieler Hiroki Ito der dritte Japaner beim VfB. Seine Ablöse soll sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Zudem kommt Gil Dias von Benfica Lissabon nach Stuttgart. Der 26-Jährige ist ein Flügelspieler, hatte bei den Portugiesen zuletzt aber keinen Stammplatz mehr. Er soll rund eine Million Euro kosten.