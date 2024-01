Im Januar beginnen der Afrika-Cup und die Asienmeisterschaft. Auch die Bundesligisten aus dem Südwesten müssen auf einige Nationalspieler verzichten - besonders der VfB Stuttgart.

Vier Spieler des VfB Stuttgart sind mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste (13. Januar bis 11. Februar) beziehungsweise bei der Asienmeisterschaft in Katar (12. Januar bis 10. Februar). Torjäger Serhou Guirassy (Guinea) und Flügelstürmer Silas (DR Kongo) nehmen am Afrika-Cup teil, Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong (Südkorea) und Verteidiger Hiroki Ito (Japan) an der Asienmeisterschaft. Kein Bundesliga-Team muss mehr Nationalspieler abgeben als der VfB. Nur Leverkusen muss ebenfalls auf vier Akteure verzichten.

VfB muss auf Guirassy verzichten

Besonders der Ausfall von Serhou Guirassy schmerzt die Schwaben. Der beste Torjäger ist ein entscheidender Grund, warum die Stuttgarter in dieser Saison brillieren. Der formstarke Deniz Undav soll ihn ersetzen. Auch, dass Silas einige Spiele verpassen wird, trifft Trainer Sebastian Hoeneß und sein Team. Schließlich bringt der Offensivspieler mit seiner Schnelligkeit und seiner Stärke im Eins-gegen-Eins besondere Qualitäten ins VfB-Spiel ein. Woo-Yeong Yeong hingegen gehört momentan nicht zu den wichtigsten Stützen, sondern hilft eher als Einwechselspieler. Hiroki Ito war lange verletzt, konnte aber durch Maximilian Mittelstädt gut ersetzt werden.

Ritsu Doan wird dem SC Freiburg fehlen

Der SC Freiburg kann in dieser Hinsicht entspannter auf den Januar und Februar blicken. Den Breisgauern fehlt nur ein Spieler: Ritsu Doan (Japan). Doan gehört zu den Akteuren, die Trainer Christian Streich nahezu immer von Beginn an spielen lässt. Er war in dieser Bundesliga-Saison aber erst an zwei Toren direkt beteiligt (Treffer gegen Bochum, Vorlage gegen Heidenheim) - und hat noch nicht ganz so viel Schwung aufgenommen wie in der zurückliegenden Spielzeit.

Mainz muss auf Lee verzichten

Der 1. FSV Mainz 05 hat einen Nationalspieler, der zu Beginn des neuen Jahres fehlen werden: Jae-Sung Lee wird für Südkorea an den Asienmeisterschaften teilnehmen. Lee kommt bei den 05ern regelmäßig zum Einsatz, hatte in der Vorrunde jedoch mit Formschwankungen zu kämpfen. Aymen Barkok wurde nicht für den Kader der marokkanischen Nationalmannschaft berufen und steht den 05ern zur Verfügung.

Hoffenheims Akpoguma spielt für Nigeria

Auch die TSG Hoffenheim ist kaum betroffen von den beiden Turnieren. Lediglich Diadie Samassekou (Mali) wird fehlen. Der defensive Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bislang nur zu einem Einsatz in der Bundesliga. Für ihn könnte das Turnier eine Chance sein, sich zu zeigen. Kasim Adams steht nicht im Kader Aufgebot Ghanas, spielt aber auch bei der TSG nur eine Nebenrolle.