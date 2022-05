Klassenerhalt, Relegation, Abstieg? So könnte das Saisonfinale des VfB laufen

Was muss passieren, damit der VfB Stuttgart den Klassenerhalt direkt schafft? Und in welchen Fällen würden die Schwaben absteigen? Diese Szenarien sind möglich.

Der direkte Klassenerhalt

Der VfB Stuttgart steht vor dem 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 29 Punkten auf Platz 16. Hertha BSC ist 15. mit 33 Zählern. Damit die Stuttgarter die Klasse direkt halten, also die Hertha einholen, dürfen die Berliner in den letzten beiden Spielen nicht gewinnen. Sie treffen am Samstag (07.05., 18:30 Uhr) zu Hause auf den 1. FSV Mainz 05 und sind am 34. Spieltag (14.05., 15:30 Uhr) zu Gast bei Borussia Dortmund. Der VfB muss aus seinen Partien mindestens vier Punkte holen. Folgende Szenarien gibt es:

Wenn die Hertha beide Spiele verliert und der VfB seine Partien beim FC Bayern München (08.05., 17:30 Uhr) und vor heimischen Publikum gegen den 1. FC Köln (14.05., 15:30 Uhr) gewinnt, hält der VfB sicher die Klasse.

Das gilt auch, wenn der VfB vier Punkte holt und die Hertha beide Spiele verliert. Dann wären beide Teams punktgleich, aber die Schwaben haben aktuell das bessere Torverhältnis (VfB: -19; Hertha: -32).

Das bessere Torverhältnis gilt auch, wenn die Hertha beide Spiele unentschieden spielt und der VfB beide gewinnt. Beide Teams hätten dann 35 Punkte, der VfB bliebe in der Bundesliga.

Kriterien bei Punktgleichheit in der Fußball-Bundesliga Bei Punktgleichheit in der Bundesliga werden nachstehende Kriterien in der aufgeführten Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung herangezogen: die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz Anzahl der erzielten Tore das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich die Anzahl aller auswärts erzielten Tore. Ist auch die Anzahl aller auswärts erzielten Tore gleich, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt.

Die Relegation

Arminia Bielefeld hat am 33. Spieltag beim VfL Bochum 1:2 verloren. Die Arminen bleiben also mit 27 Punkten auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Um den VfB einzuholen, müssten sie am letzten Spieltag (14.05., 15:30 Uhr) zu Hause gegen RB Leipzig gewinnen.

Auch wenn Bielefeld gegen Leipzig gewinnt, reicht dem VfB womöglich ein Unentschieden aus seinen beiden Spielen, um in die Relegation zu kommen. Denn die Schwaben haben aktuell das deutlich bessere Torverhältnis (Bielefeld: -26).

Verliert Bielefeld gegen Leipzig oder holt nur einen Punkt, ist der VfB automatisch in der Relegation. Es sei denn, eines der oben beschriebenen Szenarien tritt ein.

Der direkte Abstieg

Ein direkter Abstieg des VfB Stuttgart ist nur möglich, wenn Arminia Bielefeld am letzten Spieltag gewinnt.

Wenn Bielefeld gegen Leipzig siegt und der VfB beide Spiele verliert, hat Bielefeld 30 Punkte. Die Stuttgarter wären mit 29 Zählern abgestiegen.