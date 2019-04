Nach jeweils drei Niederlagen gegen den FC Augsburg in dieser Dekade, standen beim VfB Stuttgart drei Trainerwechsel an. Verantwortlich dafür waren jeweils auch drei verschiedene Sportvorstände bzw. -direktoren.

Insgesamt 13 mal standen sich der VfB Stuttgart und der FC Augsburg in der Bundesliga gegenüber. In acht Partien (2012 bis 2016) stand der aktuelle Trainer des VfB Stuttgart, Markus Weinzierl, gegen den VfB und für den FCA dabei an der Seitenlinie. Stolze siebenmal gewannen die Augsburger. Lediglich das erste Spiel im November 2012 hat Weinzierl verloren.

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) steht in Augsburg nun ein besonderes wichtiges Spiel für beide Teams an: sollte der VfB verlieren, dann können sich die Schwaben ganz auf den Erhalt des Relegationsplatzes 16 konzentrieren und der FCA hätte den Klassenerhalt so gut wie sicher. Wie es in diesem Fall um die Zukunft von Markus Weinzierl bestellt ist, weiß allein VfB Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Sollte der VfB aber gewinnen, dann erhält er sich die Restchance auf Platz 15 und damit den direkten Klassenerhalt.