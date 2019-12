Auch am siebten Spieltag gegen Greuther Fürth bleibt der VfB Stuttgart in der zweiten Bundesliga ungeschlagen und verteidigt mit einem 2:0 zuhause erfolgreich die Tabellenführung. Didavi sorgt für einen Traumstart und versenkt gleich in der zweiten Minute den Ball im gegnerischen Tor. Doch die Fürther liefern dem Tabellenersten ein intensives Duell. Erst in der 82. Minute sorgt Philipp Förster für die Entscheidung.

Imago imago