Sven Mislintat galt als Wunschkandidat von Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Laut Medienberichten wird der ehemalige BVB- und Arsenal-Scout neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart.

Sven Mislintat wird anscheinend neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart. Das meldete der Kicker am späten Mittwochabend und bezog sich dabei auf Informationen aus dem Klubumfeld. Demnach soll sich Mislintat künftig hauptverantwortlich um die Transfers kümmern - auch im Falle des Abstiegs.

Mislintat hat sich als Scout von Borussia Dortmund einen Namen gemacht und war zuletzt beim FC Arsenal in London beschäftigt. Nun wird der 46-Jährige - laut Kicker "so schnell wie möglich" - das Team von Sportvorstand Thomas Hitzlsperger verstärken. Der 37-jährige Hitzlsperger hatte das Amt Mitte Februar von Michael Reschke übernommen und war seitdem auf der Suche nach einem Sportdirektor an seiner Seite. Diese Suche scheint nun beendet.