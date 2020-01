Am ersten Januar-Wochenende verwandelt sich der Sindelfinger Glaspalast wieder zu Deutschlands größter Talentsichtung für nationale und internationale Nachwuchsfußballer europäischer Spitzenvereine. Auf die U19 des VfB Stuttgart wartet mit dem amtierenden Youth-Champions-League-Sieger eine schwierige Aufgabe.

Dauer 0:45 min Der Junior Cup 2020 im Sindelfinger Glaspalast. Der Junior Cup 2020 im Sindelfinger Glaspalast.

Während die Mannschaften der Fußball-Bundesliga gegen Jahresanfang erst wieder in das Mannschaftstraining einsteigen, wird es bei den talentierten Nachwuchsspielern der großen europäischen Clubs direkt ernst. Bereits zum 30. Mal spielen acht U19-Mannschaften vor den Augen vieler Trainer und Talent-Scouts um den Sieg des JuniorCups im Kreis Böblingen. Viele Nachwuchsspieler nutzen in den vergangenen Jahren das Winter-Turnier als Sprungbrett, um ihre Fähigkeiten für das Profigeschäft zu beweisen. Viele Talente konnten sich diesen Traum verwirklichen und wurden einige Jahre später sogar Fußball-Weltmeister. Nicht allen wurde dieses Glück aber zuteil.

In den Fußstapfen von Özil, Neuer und Kimmich

In Sindelfingen ist man sich dessen bewusst, dass Fußballprofis schon in jungen Jahren auf dem Sindelfinger Hallenboden spielten. Wer sich im Glaspalast etwas umsieht, findet dort die Original-Trikots von Mesut Özil, Benedikt Höwedes oder Manuel Neuer in der eigenen "Hall of Fame". Alle spielten sie beim JuniorCup, spielten für die deutsche Nationalmannschaft und wurden 2014 Fußball-Weltmeister in Brasilien. Auch die Trikots der Baden-Württemberger und ehemaliger VfB-Spieler Sami Khedira und Joshua Kimmich hängen im Ausstellungsraum. Diese bekannten Namen dürften für die Nachwuchsspieler Motivation genug sein.

Die bekanntesten Gesichter des Sindelfinger JuniorCups Simon Rolfes prägte von 2005 bis 2015 eine Ära bei Bayer 04 Leverkusen, wo er mittlerweile als Sportdirektor tätig ist. Unter Bundestrainer Joachim Löw absolvierte er außerdem 26 Spiele für die A-Nationalmannschaft. Seine große Karriere bekam er bereits 2001 beim JuniorCup in Sindelfingen attestiert: Mit dem SV Werder Bremen landete Rolfes zwar nur auf Rang 3, trotzdem wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt. Imago imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen Ein aktueller Bundesliga-Star stellte fünf Jahre später sein Können in Sindelfingen unter Beweis: Yann Sommer, heute Stammkeeper bei Borussia Mönchengladbach und der Schweizer Nationalmannschaft, landete mit dem FC Basel 2006 auf dem zweiten Platz und wurde als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet. Imago - Bild in Detailansicht öffnen Im Jahr 2010 erhielt Raphael Holzhauser die prestigeträchtige Auszeichnung beim Junior Cup. Zu seinem Bundesliga-Debüt kam der Österreicher knapp zwei Jahre später für den VfB Stuttgart, für den er insgesamt 23 Mal in der Liga auflief und drei Torvorlagen lieferte. Über eine Leihe beim FC Augsburg und FK Austria Wien landete er zu dieser Saison beim Grasshopper Club Zürich, wo er unumstrittener Stammspieler ist. 2016 wurde er zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. Imago imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen Ein packendes JuniorCup-Finale lieferten sich 2011 der SC Freiburg und der VfB Stuttgart. Die Entscheidung fiel erst im 9m-Schießen, nachdem der Stuttgarter Kevin Stöger mit dem wohl schönsten Treffer des Turniers - aus fünf Metern per Hacke - für den Ausgleich gesorgt hatte. Obwohl der Sportclub als knapper Sieger vom Platz ging, wurde Stöger zum besten Spieler des Turniers gewählt. Der Durchbruch beim VfB blieb ihm allerdings verwehrt. Mittlerweile spielt Stöger für Fortuna Düsseldorf. Imago imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen Das wohl bekannteste Gesicht in dieser Runde: 2013 wurde Joshua Kimmich in Diensten des VfB Stuttgart zum besten Spieler des Sindelfinger Traditionsturniers gewählt. Mittlerweile hat sich Kimmich beim deutschen Rekordmeister Bayern München zu einem Führungsspieler entwickelt und ist auch aus der DFB-Elf nicht mehr wegzudenken. SWR imago/Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 2014 sorgte Florian Pick in Diensten von Schalke 04 in Sindelfingen für Furore. Der schnelle Linksaußen schoss die Knappen zum Turniersieg und nahm folgerichtig die Trophäe für den besten Spieler entgegen. Den großen Durchbruch schaffte Pick auf Schalke allerdings nicht. Mittlerweile schnürt er für seinen Ausbildungsverein Kaiserslautern die Kickschuhe. Mit den Roten Teufeln beendete Pick das Jahr 2019 mit einem deutlichen Aufwärtstrend. Imago imago/Hartenfelser Bild in Detailansicht öffnen Als Bundesliga-erfahrener Spieler führte Arne Maier die U19 von Hertha BSC Berlin im vergangenen Jahr zum ersten JuniorCup-Gewinn seit 2004. Wenig überraschend wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mit mittlerweile 19 Jahren gehört Maier zum Stammpersonal der Berliner Profimannschaft und hat wohl eine große Karriere vor sich. Imago imago/Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen Sami Khedira (VfB Stuttgart) und Nuri Sahin spielten beide 2005 beim JuniorCup mit, Sahin für Dortmund außerdem noch 2006. Beide stehen in der Hall of Fame des Turniers. Imago imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen In dieser Hall of Fame stehen auch Manuel Neuer (links) und Mesut Özil. Neuer spielte 2003 für den FC Schalke 04 in Sindelfingen, Özil drei Jahre später für Königsblau. Özil gewann mit Schalke das Tunier und wurde Torschützenkönig. Außerdem spielten auf dem Sindelfinger Kunstrasen noch... Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen ...Leroy Sané (Manchester City), Mario Gomez, Daniel Didavi, Berkay Özcan (alle VfB Stuttgart), Lukas Rupp (TSG 1899 Hoffenheim), Ralf Fährmann, Sebastian Rudy (beide FC Schalke 04), Marcus Rashford (Manchester United), Daniel Ginczek (VfL Wolfsburg), Benedikt Höwedes (Lokomotiv Moskau), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund), Max Kruse (Werder Bremen) Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Kevin-Prince Boateng (US Sassuolo) oder Kevin Kuranyi (ehemals VfB Stuttgart). Imago Bernd König; Ulmer/PT; Otto Krschak; Contrast; Revierfoto; Eibner; Nordphoto; Sven Simon; DeFodi; VI Images; Avanti Bild in Detailansicht öffnen Doch auch einige bekannte Trainer schafften den Sprung in den Profibereich, nachdem sie mit ihren Teams am JuniorCup teilgenommen hatten. So etwa Carlos Dunga (ehemaliger Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft), Domenico Tedesco (Spartak Moskau), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Heiko Herrlich (zuletzt Bayer 04 Leverkusen), Christian Streich (SC Freiburg), Jens Keller (1. FC Nürnberg) oder Julian Nagelsmann (RB Leipzig). Imago Fotoarena; Picture Point LE; Bernd König; foto2press; Eibner; Michael Weber; ActionPictures Bild in Detailansicht öffnen

Der VfB mit starken Gegnern in der Gruppenphase

Wie jedes Jahr ist auch die U19 des VfB Stuttgart beim Turnier mit dabei. Der prominenteste Name des schwäbischen Kaders dürfte wohl der des Trainers sein: Nico Willig. Der Jugendtrainer übernahm die VfB-Profimannschaft interimsmäßig von April bis Mai 2019 mit der Aufgabe, den Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern – ohne Erfolg. Viele hatten sich Willig danach als dauerhafte Trainerlösung für die Profis gewünscht, trotzdem kehrte der 39-Jährige an seine alte Wirkungsstätte im Jugendbereich der Stuttgarter zurück.

Im vergangenen Jahr belegte der VfB Stuttgart den sechsten Platz in Sindelfingen. Wie jedes Jahr ist das Halbfinale das angepeilte Ziel des VfB: "Insgesamt tut es dem Turnier sehr gut, wenn der Lokalmatador möglichst weit kommt. Das füllt die Halle und bringt Stimmung rein," so Willig vor Turnierstart. Bereits im November wurden die Gruppenkonstellationen des Turniers bekanntgegeben. Mit Borussia Mönchengladbach, Manchester United und dem FC Porto zog Stuttgart ein schweres Los in Gruppe B. Der FC Porto ist immerhin amtierender Sieger der Youth-Champions-League 2019 und gilt damit als beste Nachwuchsmannschaft Europas.

In der anderen Gruppe spielen die Nachwuchsmannschaften von Rapid Wien, RB Leipzig, Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt. Nicht angereist ist der Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr. Der FC Chelsea kam, siegte, kehrt aber zumindest für dieses Mal nicht zum Turnier zurück.

Nico Willig hat keine Angst vor "Talent-Klauern"

Der JuniorCup im Glaspalast ist aufgrund seiner hohen Dichte an guten Kickern auch eine Pflichtveranstaltung vieler Talent-Späher anderer Vereine. Unter anderem ist Berti Vogts vor Ort. Wer hier als Spieler aus der Masse heraussticht, wird womöglich danach von anderen Clubs abgeworben. VfB-Trainer Willig weiß das, sieht das Interesse großer Clubs aber dann eher als Kompliment und nicht als Bedrohung. "Ich würde es mir sogar wünschen, weil das für die Qualität des Spielers und unserer Arbeit spricht. Ich wünsche mir für jeden meiner Spieler, dass er ein überragendes Turnier spielt und zum besten Mann gewählt wird."

Ob es dazu kommt, wird sich dieses Wochenende beim JuniorCup 2020 entscheiden. Der VfB Stuttgart bestreitet am Samstagmittag um 12 Uhr das Eröffnungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach.