Lieblingsgegner VfB: Gegen kein anderes Team gewann Bayer Leverkusen so oft wie gegen den VfB Stuttgart: 35 Bundesliga-Siege feierte Leverkusen gegen die Schwaben. Allein von den vergangenen zehn Duellen gewann Bayer acht. Auch auswärts gewann Leverkusen in seiner Bundesliga-Geschichte bei keinem anderen Team so oft wie beim VfB (16 Mal).

Imago Imago