Für den 1. FC Kaiserslautern (Steven Zellner, 2.v.l., FCK) begann mit den verlorenen Relegationsspielen eine Abwärtsspirale. Mittlerweile sind die Pfälzer in die 3. Liga abgestiegen und haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Hoffenheim (Kevin Volland, 2. v.r.) hingegen steigerte sich in den darauffolgenden Jahren und spielte in dieser Saison um die Champions-League-Qualifikation mit.

Imago Imago Sportfotodienst