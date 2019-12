Abseits oder kein Abseits? Bei VfB-Angreifer Mario Gomez war es im Duell gegen den SV Sandhausen eine Zentimeterentscheidung. Es stellt sich die Frage: Wie exakt kann der VAR eine Abseitsposition bestimmen?

"Für uns Stürmer ist es eine Katastrophe." So lautete das Urteil von VfB-Stürmer Mario Gomez nach seinen drei aberkannten Abseitstoren gegen den SV Sandhausen am vergangenen Sonntag. Auch viele Fußballfans geißeln die Anwendung des Videobeweis in Abseitsfällen.

Dauer 3:35 min Gomez: "Erster irregulärer Hattrick der Geschichte" Mario Gomez nach dem Spiel gegen den SV Sandhausen im Interview.

Sieben Kameras verfolgten das Spielgeschehen beim 2:1 zwischen dem SV Sandhausen und dem VfB Stuttgart. In der Bundesliga und 2. Bundesliga wird mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten (Full HD) gearbeitet. Je nach Kameramodell nehmen diese mindestens 50 und höchstens 300 frames per second (Bilder pro Sekunde) auf. Ihre Signale liegen dem Video-Assistenten vor. Anhand dieser lösen die VAR (Video-Assistant-Referees) in Köln knappe Abseitssituationen auf.

Für Alexander Feuerherdt "reichen aber auch Kameras mit 300 Bildern pro Sekunde nicht aus", wie der Schiedsrichter-Experte und Publizist im Gespräch mit SWR Sport sagt. "Es kann immer eine Situation entstehen, in der der Moment des Abspiels zwischen zwei Frames liegt." Vor allem ist für Feuerherdt die Frage wichtig, wie in diesen Situationen damit umgegangen wird.

Dauer 1:04 min Feuerherdt: "Zum Sklaven der Technik gemacht." Schiedsrichterexperte Alexander Feuerherdt zu den Herausforderungen mit dem VAR.

Alles im Lot - oder nicht?

Die Videoschiedsrichter legen bei den zu prüfenden Situationen den Punkt fest, an dem sich das am nächsten zum Tor liegende Körperteil befindet, mit dem ein Tor erzielt werden darf. Sowohl beim Angreifer als auch beim Verteidiger. Daraufhin errechnet eine Software genau, wo das sogenannte Lot gefällt werden muss und zeigt die virtuelle Abseitslinie. Allerdings können dabei Fehler passieren. Bestimmt der VAR den Punkt nicht exakt, ermittelt der Computer anhand dieser Ausgangsdaten eine falsche Abseitslinie.

Dauer 1:06 min Feuerherdt zu möglichen Fehlerquellen Alexander Feuerherdt zur Abseits-Thematik.

Fortschritte erkennbar

Der Schiedsrichter-Experte hebt trotzdem hervor, dass "schon deutliche Fortschritte gemacht worden sind". Das mache er beim Umgang mit der Technik und bei der Geschwindigkeit der Entscheidungen fest. "Die Fehlerquote lässt nach."

Im Fall der nicht genau definierbaren Bild-Auswahl hat Alexander Feuerherdt einen Vorschlag: "Dann muss eben die Entscheidung auf dem Platz bestehen bleiben." Für Mario Gomez wäre das Sandhausen-Spiel vermutlich keine Katastrophe gewesen. Zumindest ein Tor hätte gezählt. Und der VfB vielleicht gepunktet.