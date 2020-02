per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat das Viertelfinale im DFB-Pokal verpasst. In Leverkusen zeigte das Team von Pellegrino Matarazzo eine überzeugende Leistung, nach kuriosen Gegentoren ging der VfB aber als Verlierer vom Platz.

Unglücklicher kann eine Mannschaft kaum aus dem DFB-Pokal ausscheiden. Der VfB hatte bei Bayer Leverkusen zahlreiche gute Torchancen, verpasste es aber, in Führung zu gehen. Ein Eigentor von VfB-Keeper Fabian Bredlow leitete in der Schlussphase die bittere 1:2-Niederlage aus Sicht der Stuttgarter ein.

VfB beginnt druckvoll

Der VfB Stuttgart, mit Silas Wamangituka und Nicolas Gonzalez in der Startelf, ging selbstbewusst in das Pokal-Duell mit Bayer Leverkusen und hatte durch Philipp Förster die erste gute Tormöglichkeit (1. Minute). Mit zunehmender Spieldauer übernahm aber Bayer 04 die Initiative und kam in der 18. Minute zu einer sehr guten Dreifach-Chance. Doch weder Kai Havertz, noch Karim Bellarabi oder Kerem Demirbay konnten ihre Einschussmöglichkeiten nutzen.

Wamangituka ans Lattenkreuz, Havertz-Tor zählt nicht

Da Leverkusen allerdings nicht mehr als nötig investierte, wurde der VfB mutiger. Das Resultat: Nach starkem Einsatz von Gonzalez hatte Wamangituka freie Bahn, verzögerte vor dem Strafraum kurz und setzte dann einen strammen Schuss ans Lattenkreuz (26.). Fünf Minuten später scheiterte Daniel Didavi mit einem schwierigen Volley an Bayer-Keeper Lukas Hradecky. Kurz vor der Pause hatte der VfB dann aber nochmal Glück, als der vermeintliche Führungstreffer von Kai Havertz nach einer Überprüfung des Videoschiedsrichters zurückgenommen wurde. Havertz stand bei der Kopfball-Vorlage von Lucas Alario knapp im Abseits.

Gonzalez vergibt, zwei weitere Bayer-Tore aberkannt

Auch im zweiten Spielabschnitt erwischten die Schwaben den besseren Start, in der 48. Minute vergab Gonzalez aus kurzer Distanz die mögliche Führung. Auf der anderen Seite zählten erneut zwei Bayer-Tore nicht – Alario (53.) und Havertz (65.) standen jeweils beim letzten Zuspiel im Abseits.

Bredlows Eigentor leitet Niederlage ein

Der VfB, bei dem Neuzugang Clinton Mola ab der 58. Minute sein Debüt feierte (eingewechselt für Roberto Massimo), machte ein richtig gutes Pokalspiel – und schlug sich am Ende selbst.

Die 71. Minute, Eckball Leverkusen: Der Ball segelte in den Fünfmeterraum, VfB-Schlussmann Fabian Bredlow versuchte ihn im Gedränge wegzufausten und bugsierte das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor – Leverkusen führte plötzlich mit 1:0.

Die 83. Minute: Fabian Bredlow parierte einen Schuss von Karim Bellarabi genau vor die Füße von Lucas Alario, von dessen Fuß der Ball im hohen Bogen ins lange Eck sprang – der zweite glückliche Bayer-Treffer besorgte das 2:0.

Wamangituka verkürzt

In der Schlussphase konnte Silas Wamangituka per Volley noch zum 1:2 aus Sicht des VfB verkürzen (85.). Und in der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Diego Klimowicz die Riesen-Chance zum Ausgleich, seine Direktabnahme aus rund sieben Metern rauschte aber über das Bayer-Tor.

Bayer Leverkusen zieht somit ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein, der VfB Stuttgart konnte trotz einer starken Leistung das Aus im Achtelfinale nicht verhindern.