Guido Buchwald, Ex-VfBler und Weltmeister von 1990: "Ich bin tief enttäuscht und deprimiert. Bis zuletzt hatte ich gehofft, dass der VfB den Klassenverbleib schafft. Der Kader wurde in meinen Augen schlecht zusammengestellt, es wurde zu wenig an echte Charaktere gedacht. Dann die Wechsel auf der Trainerbank und im Management, dazu die Unruhe im Umfeld. Der Verein benötigt wieder mehr sportliche Kompetenz in den Führungsgremien."

