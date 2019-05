Die 1:3-Niederlage am siebten Spieltag in Hannover wird die letzte Partie von VfB-Coach Tayfun Korkut. Die Vereinsführung zieht die Konsequenz aus Platz 18 und entlässt den türkischen Trainer am 7. Oktober 2018. Andreas Hinkel übernimmt für wenige Tage als Interimstrainer.

Imago imago/ Nordphoto