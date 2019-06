Hallo Freunde,



die meisten von euch werden es ja schon mitbekommen haben: Der VfB und ich konnten uns auf keine weitere sportliche Zusammenarbeit einigen. Natürlich ist das auf der einen Seite schade, weil dieser Club etwas Besonderes für mich ist. Ich bin in diesem Verein sportlich aufgewachsen, durfte mich entwickeln, zum Profi werden – und als gestandener Spieler noch einmal zurückkehren.



Andererseits gehören solche Entscheidungen zum Fußball einfach dazu. Und sie müssen nicht immer zwangsläufig bedeuten, dass man nie wieder etwas miteinander zu tun haben wird. Ich zumindest gehe zwar als Spieler. Aber ich bleibe als Fan. Und ich weiß zwar nicht wann und in welcher Konstellation: Aber ich bin mir sicher, dass sich meine Wege und die des Vereins irgendwann wieder kreuzen werden.



Jetzt freue ich mich aber erst einmal auf das, was die nahe Zukunft für mich bereithält. Und ich drücke dem VfB die Daumen, dass er bald wieder dort ist, wo er hingehört: in der ersten Liga. Und vor allem möchte ich mich bei den VfB-Fans unter euch für die Unterstützung in all meinen Stuttgarter Jahren bedanken. Das war großartig.



In diesem Sinne: Bis bald!

Euer Andi



......



Herkese merhaba,



eminim çoğunuzun haberi olmuştur. Stuttgart'la yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadık. Futboldaki geçmişimi bilen herkes, bu kulübün bana ne ifade ettiğini biliyor. Bu yüzden bu gelişmenin üzücü olduğu bir gerçek. Burada büyüdüm, burada kendimi geliştirebildim ve profesyonel oldum. Ve olgunlaşmış bir futbolcu olarak tekrar dönüp oynama fırsatını yakaladım.



Bu tip kararların futbolun bir parçası olduğu gerçeği, bundan sonra irtibatın tamamen kesileceği anlamına gelmiyor. Bir futbolcu olarak veda ediyorum ama taraftar olarak sadık kalacağım. Nasıl ve ne zaman bilmiyorum ama Stuttgart'la yollarımızın birgün tekrar kesişeceğinden eminim.



Şimdi ise yakın geleceğin bana sunacaklarını dört gözle bekliyorum. Stuttgart'a, tekrar layik olduğu yerlere, Bundesliga'ya, dönmesi için başarılar diliyorum. Tüm Stuttgart taraftarlarına bana kulüpte olduğum yıllara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten olağanüstüydü.



Görüsmek üzere

Andi



(Foto: Rudel)