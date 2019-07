Die Tücken der Technik: Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart musste aufgrund von Problemen mit dem WLAN abgebrochen werden. Die Abstimmung über Präsident Wolfgang Dietrich fiel somit aus. Wie geht es jetzt beim Zweitligisten weiter?

Es ist eine Meldung, die im Jahr 2019 aus der Zeit gefallen zu sein scheint: Da in der Mercedes-Benz Arena das extra für die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart installierte WLAN nicht funktionierte, konnte die Abstimmung über eine Abwahl des umstrittenen Präsidenten Dietrich nicht stattfinden. Ein Plan B, etwa die Abstimmung mit Stimmzetteln oder per Handzeichen, war nicht vorgesehen. Denn darüber hätten die Mitglieder erst abstimmen müssen - natürlich elektronisch. So steht es in der Satzung des VfB Stuttgart - und macht die Causa damit fast zur Realsatire.

Dauer 1:54 min Wolfgang Dietrich ist weg - Wie geht es jetzt beim VfB Stuttgart weiter? Wolfgang Dietrich ist weg - Wie geht es jetzt beim VfB Stuttgart weiter?

Dietrich ist weg - und jetzt?

Doch die Fakten sind jetzt geschaffen, der VfB plant die Versammlung nach den Sommerferien im September fortzusetzen und Dietrich trat wenig später aus eigener Initiative von seinen Ämtern zurück.

Für den erfahrenen VfB-Reporter und SWR-Sportredakteur Jens Ottmann ist klar, dass Dietrich letztlich über seine Personalpolitik gestolpert ist. "Die hat vielen Mitgliedern nicht gefallen. Der sehr beliebte Jan Schindelmeiser wurde entlassen, dafür Michael Reschke geholt. Dieser hatte aber keinen Erfolg. Dazu der zweite Abstieg - das hat die Stimmung bei der Mitgliederversammlung geprägt", so Ottmann in der Sendung SWR Aktuell.

Doch wie geht es jetzt weiter beim schwäbischen Traditionsklub? "Das ist eine gute Frage, die sich die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart selbst stellen werden. Die Statuten müssen zunächst einmal studiert werden und dann muss die nächste Mitgliederversammlung einberufen werden - wahrscheinlich nach den Sommerferien", schätzt Ottmann die Lage ein.

Dauer 2:05 min Umfrage zu Wolfgang Dietrichs Rücktritt beim VfB Nach dem Abbruch der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart aufgrund technischer Probleme am Sonntag hat VfB Präsident Wolfgang Dietrich am Tag darauf seinen Rücktritt erklärt. Was denken die VfB-Fans darüber?

Zunächst ein kommissarisches Präsidium

Bis dahin rollt längst wieder der Ball. Wegen der Sommerferien in Baden-Württemberg (ab 27. Juli) wird die Mitgliederversammlung frühestens Mitte September steigen - der VfB startet aber bereits am 26. Juli im Absteigerduell mit Hannover 96 in die Saison. Bis zum neuerlichen Mitglieder-Zusammentritt wird der Vereinsbeirat ein kommissarisches Präsidium einsetzen, teilte der VfB mit.