Beim Zweitliga-Derby am Sonntag zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart geht es nicht nur um drei Punkte. Der Sieger erhält auch einen Kasten Bier. Das ist der Einsatz bei einer Promi-Wette.

Es ist nicht nur das Duell zwischen den Klubs aus Heidenheim und Stuttgart. Es ist auch das Duell zweier glühender Anhänger ihrer Vereine. Andreas Stoch (49), Chef der SPD-Landtagsfraktion und Fan des 1. FC Heidenheim, und Grünen-Politiker Cem Özdemir, seit Kindheit großer VfB-Anhänger, haben eine Wette laufen. Die siegreiche Mannschaft wird vom "Verlierer" einen Kasten Bier erhalten. Dieser Wetteinsatz wird die Politiker nicht gerade in den finanziellen Ruin treiben, eine nette Idee ist es aber trotzdem.

Heidenheim-Fan und Schmidt-Bekannter

SPD-Mann Stoch, wie FCH-Trainer Frank Schmidt in Giengen an der Brenz aufgewachsen, ist seit vielen Jahren ein großer Fan des 1. FC Heidenheim und dessen Trainer, den er als guten Bekannten bezeichnet. "Schon damals, als es um die Frage ging, ob es Heidenheim in die neue dritte Liga schafft, habe ich mitgefiebert", erinnert sich Stoch. "Seither bin ich als Inhaber einer Dauerkarte so oft es geht dabei." Auch am Sonntag (Spielbeginn: 13:30 Uhr) wird der Politiker seinem FCH auf der Tribüne die Daumen drücken.

Andreas Stoch, Chef der SPD-Landtagsfraktion, setzt auf den 1. FC Heidenheim SWR SPD

Özdemir: Trotz Sorgenfalten von Erfolg überzeugt

Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir (53) wird wegen eines wichtigen privaten Termins dagegen nicht in der Heidenheimer Arena dabei sein können. Also wird er aus der Ferne seinem VfB Stuttgart den Erfolg wünschen. Für den ehemaligen Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen kam nie ein anderer Verein als der VfB in Frage. "Die Aufstiegself von 1976/77 war meine erste große Mannschaft. Ich war damals 11 Jahre alt und ein glühender Fan von Helmut Roleder im Tor, von Hansi Müller und natürlich vom ‚Wundermann‘-Trainer Sundermann", sagt Özdemir. Auch wenn er "eher Sorgenfalten als Freudentränen" bekomme, wenn er an die letzten Jahre denke, ist er überzeugt, dass sein Verein bald wieder dort spielen werde, wo er hingehöre: "In der oberen Tabellen-Hälfte der ersten Bundesliga."

Grünen-Politiker Cem Özdemir wettet auf den VfB Stuttgart SWR Peter Hartenfelser

Bis dahin ist es aber noch ein ganz weiter Weg. Und erst mal müsste ein Sieg seiner Stuttgarter in Heidenheim her. Davon ist Özdemir fest überzeugt. Sein Tipp: 3:1 für den VfB. Andreas Stoch hält tapfer dagegen. Nach dem Saison-Auftaktsieg in Osnabrück glaubt er fest an einen weiteren Erfolg seiner Heidenheimer. Sein Tipp: 2:1 für den FCH.

Nach dem Schlusspfiff am Sonntag wissen wir, wer dieses Wett-Duell für sich entschieden hat.